- Salariul mediu brut in Romania a ajuns, in octombrie, la valoarea de 4.532 de lei, in crestere cu 1,1% fata de luna anterioara, in timp ce castigul salarial mediu net s-a majorat cu 1,2% (+32 lei), pana la 2.720 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. Conform…

- Castigul salarial mediu nominal net din octombrie a fost de 2.720 de lei, in crestere cu 13,7%, comparativ cu luna octombrie a anului precedent, și cu 1,2% (32 de lei), fata de luna precedenta, potrivit datelor transmise, marți, de Institutul Național de Statistica (INS). In luna octombrie 2018, castigul…

- Numarul salariatilor din municipiul Bucuresti era, la finele lunii august, de 1.016.394 persoane, 79% dintre acestia lucrand in sectorul serviciilor (exclusiv fortele armate si personalul asimilat), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza Mediafax.Castigul…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.688 lei in luna septembrie, in crestere cu 19 lei (+0,7%) fata de august, in timp ce castigul mediu brut a crescut la 4.482 lei, cu 0,7% mai mare decat in luna precedenta, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri. Valorile…

- Castigul salarial mediu net a crescut in septembrie, nominal, cu 13,1%, fata de aceeasi luna a anului trecut, la 2.688 lei, ritm accelerat fata de luna precedenta, arata datele Institutului Național de Statistica, citate de News.ro.

- Ultimele date ale Institutului National de Statistica arata o scadere a salariilor medii brute si nete in luna august 2018 comparativ cu luna iulie. Astfel, in luna august 2018, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.449 de lei, cu 1,4% mai mic decat in luna iulie 2018. Castigul salarial…