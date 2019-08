Stiri pe aceeasi tema

- Cartofii si citricele sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult in primele sapte luni ale acestui an, cresterile de preturi fiind de peste 20%, iar in ceea ce priveste marfurile nealimentare un avans considerabil de pret a fost consemnat la tutun si combustibili, potrivit datelor Institutului…

- In mai, rata anuala a inflatiei a scazut la 4,10%, dupa ce crescuse in aprilie la 4,11% si in martie la 4,03%. In iunie, fata de aceeasi luna a anului trecut, marfurile alimentare s-au scumpit cu 5%, preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 2,89%, iar preturile serviciilor au crescut…

- Pretul mediu al apartamentelor in Cluj-Napoca a crescut in anul 2018 cu 8% fata de anul 2017, iar in primele cinci luni ale acestui an, cresterea a fost cu 3,6% fata de sfarsitul lui 2018, arata o analiza realizata de o companie in parteneriat cu Primaria Cluj-Napoca. "În 2018 consemnăm o…

- Cartofii au continuat sa se scumpeasca in luna mai, pretul acestora urcand cu 17,33% comparativ cu aprilie, iar topul scumpirilor continua cu citricele si alte fructe meridionale (plus 2,68%) si fructele proaspete (plus 2,49%), conform datelor publicate marti de Institutul National de Statistica. Raportat…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a scazut usor in mai, la 4,10%, dupa ce urcase in aprilie la 4,11%, in conditiile in care cartofii s-au scumpit cu 55,27% doar in ultimele cinci luni, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica…

- Cartofii sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult, cu peste 30 de procente fata de inceputul anului, potrivit celor mai noi date privind evolutia preturilor. Cu toate acestea, suprafetele cultivate sunt in scadere. Aceasta este situatia chiar si intr-unul dintre judetele cu traditie in cultivarea…