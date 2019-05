Stiri pe aceeasi tema

- Inflația a crescut la 4% in luna martie fața de martie 2018, dupa ce in luna februarie aceasta se afla la 3,83%, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). Cartofii s-au scumpit cu 26,33% in ultimele trei luni. Fata de aceeasi luna a anului trecut, marfurile alimentare s-au scumpit in martie…

- Cartofii au continuat sa se scumpeasca in luna martie, pretul acestora urcand cu 26,33% de la inceputul anului, iar topul scumpirilor continua cu legumele si conservele de legume, ale caror preturi au fost mai mari de 20,6% in martie fata de decembrie, si citricele si alte fructe meridionale ale caror…

- Mai puțini kilometri parcurși, mai puține vagoane încarcate, mai puțini pasageri, viteza mai mica, mai... Așa a aratat anul trecut sectorul feroviar din România, care se afla într-o continua deteriorare atât a calitații, cât și a activitații propriu-zise. Potrivit…

- * Actionarii Transgaz, reuniti marti in sedinta ordinara, au respins finantarea planului de investitii al companiei in valoare de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2018-2027, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). * Cartofii au continuat sa se scumpeasca in…

- Conform datelor Institutului National de Statistica publicate marti, in ultimele luni in țara noastra s-au scumpit cam tot, de la produsele alimentare și nealimentare pana la servicii și...

- Cartofii au continuat sa se scumpeasca in februarie, pretul acestora urcand cu 9,98% fata de ianuarie si cu 21% fata de decembrie 2018, acestea fiind cele mai mari cresteri de pret in randul produselor alimentare, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. Pe de alta parte,…

- Prețurile de consum au crescut in februarie cu 3,8%, comparativ cu aceeași luna a anului trecut, potrivit informațiilor facute publice marti de Institutul Național de Statistica (INS). In ianuarie, rata inflației a fost de 3,32%. Potrivit datelor furnizate de INS, alimentele s-au scumpit in februarie…

- Ianuarie, luna scumpirilor! Cartofii, energia termica și serviciile de telefonie, cele mai mari creșteri. Preturile de consum in luna ianuarie 2019 comparativ cu luna decembrie 2018 au crescut cu 0,8%, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Rata medie a preturilor de consum in ultimele…