INS. Carnea importată, creștere uriașă Romania a importat, in primele sase luni din 2018, carne si preparate din carne in valoare de 416 milioane de euro, in crestere cu 11,6% fata de perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In schimb, valoarea exporturilor de carne si preparate din carne a fost de aproape doua ori mai mica decat cea a importurilor, cifrandu-se la 209,5 milioane de euro, desi a inregistrat o usoara crestere (+2,8%) in primul semestru din acest an, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent. Deficit de 206,5 milioane de euro in primul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

