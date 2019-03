Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de consum au crescut cu 0,8% in ianuarie 2019, comparativ cu luna decembrie a anului trecut, in timp ce rata anuala a inflatiei s-a mentinut la 3,3%. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică publicate miercuri, alimentele s-au scumpit cu 3,77%, mărfurile nealimentare,…

- Castigul salarial mediu nominal net a urcat cu 5,9% in decembrie 2018 fata de luna precedenta, ajungand la 2.957 lei, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni. Castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.938 lei, cu 6% mai mare decat in noiembrie 2018.…

- Un nou proiect de lege trecut tacit de Senat prevede ca proaspetele mamici ar putea face un instructaj inainte de a pleca din spital cu bebelusul. Cursul va fi urmat obligatoriu si de tati, iar externarea nou-nascutului se va face abia dupa ce parintii si medicii semneaza ca au fost instruiti in legatura…

- In 2018, Romania a avut cel mai mic numar de copii nou-nascuți din ultimii 50 de ani. Anul trecut in Romania s-au nascut cei mai puțini copii din ultima jumatate de secol, potrivit datelor oficiale disponibile și a celor obținute de Edupedu.ro. Practic, de la decretul dat in 1966 de Nicolae Ceaușescu,…

- Cresterea economica inregistrata de Romania in primele noua luni ale lui 2018 a fost de 4,2% pe seria bruta si de 4,3% pe seria ajustata sezonier, comparativ cu perioada similara din 2017, iar fata de trimestrul II al anului trecut, Produsul Intern Brut in trimestrul III a fost, in termeni reali, mai…

- La nivelul fiecarei gospodarii din Romania, venitul total mediu lunar a fost de 1.713 lei pe persoana, iar cheltuiala medie totala s-a ridicat la 1.497 lei/persoana.Conform INS, veniturile banesti au fost, in medie, de 4.090 lei lunar pe gospodarie (1.573 lei pe persoana), iar veniturile…

- Peste 11 milioane de turisti romani si straini s-au cazat in hotelurile, pensiunile si alte structuri de cazare din Romania in primele zece luni din acest an. Fata de aceeasi perioada a anului trecut, cresterea este de 6%, arata datele Institutului National de Statistica (INS) analizate de ECONOMICA.NET.…

- Numarul tinerilor cu varsta pana in 19 ani care au emigrat din Romania in perioada 2007-2017 este de 484.753 de persoane, potrivit Institutului Național de Statistica. Cifra depașește 500.000, daca ii punem și pe cei plecați la studii universitare (cu varsta pana in 22 de ani). Autorii studiului, dr.…