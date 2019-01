INS: Aproape 90% din banii câştigaţi de români se duc pe facturi şi cheltuieli La nivelul fiecarei gospodarii din Romania, venitul total mediu lunar a fost de 1.713 lei pe persoana, iar cheltuiala medie totala s-a ridicat la 1.497 lei/persoana.



Conform INS, veniturile banesti au fost, in medie, de 4.090 lei lunar pe gospodarie (1.573 lei pe persoana), iar veniturile in natura de 364 lei lunar pe gospodarie (140 lei pe persoana). Salariile si celelalte venituri asociate lor au format cea mai importanta sursa de venituri (67,0% din veniturile totale ale gospodariilor).



La formarea veniturilor totale ale gospodariilor au contribuit, de asemenea, veniturile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile totale medii lunare ale populatiei pe o gospodarie au fost de 4.454 lei in al treilea trimestru din 2018, iar cheltuielile totale au fost in medie de 3.891 lei lunar/gospodarie, reprezentand 87,4% din nivelul veniturilor totale, arata datele Institutului National de Statistica (INS), date…

- Veniturile totale medii lunare ale populatiei pe o gospodarie au fost de 4.454 lei in al treilea trimestru din 2018, iar cheltuielile totale au fost in medie de 3.891 lei lunar/gospodarie, reprezentand 87,4% din nivelul veniturilor totale, arata datele Institutului National de Statistica (INS), date…

- Veniturile totale ale gospodariilor din Romania au crescut in al treilea trimestru al anului trecut cu 30% fata de aceeasi perioada a anului anterior, pana la 4.454 lei (955 euro) pe luna, dar cheltuielile s-au majorat cu 34,9%, la 3.891 lei (835 euro), arata datele publicate de Institutul National…

- In cel de-al treilea trimestru din 2018, veniturile totale ale populatiei (medii lunare pe o familie) au fost de 4.454 lei, iar cheltuielile totale au fost, in medie de 3.891 lei lunar/familie, potrivit anunțului facut joi de Institutul Național de Statistica. La nivel individual, venitul mediu lunar…

- Aproape trei sferturi din totalul gospodariilor din Romania, 72,4%, au acces la reteaua de internet de acasa, in crestere cu 3,8 puncte procentuale fata de anul anterior, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica (INS). Conform INS, in anul 2018, aproape trei sferturi dintre gospodariile…

- Bucureștenii încaseaza cel mai mare salariu mediu din țara, de 2.723 lei pe luna, depașindu-l cu 36% pe cel care li se platește gorjenilor, care au în medie 2.006 lei, conform studiului efectuat de Paylab.ro, comparatorul salarial lansat de eJobs.Dupa București, în ierarhia…

- Angajații la stat au primit in luna septembrie a anului curent un salariu dublu fața de cei din mediul privat, se arata in datele Institutului Național de Statistica. Mai exact, daca un salariat la privat a obținut in medie 2.218 lei, un bugetar a incasat un venit mediu de 4.235 lei, de unde rezulta o…

- E toamna, deci e vremea statisticilor. De cațiva ani, cu o creștere economica de peste 4 procente, Romania este campioana economica a Uniunii Europene. Insa cifrele statistice date publicitații in aceasta toamna spun ca situația nu este la fel de roz așa cum lasa autoritațile sa se ințeleaga. Intr-adevar,…