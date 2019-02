Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca a crescut anul trecut 4,1%, serie bruta, fata de 2017, arata primele estimari publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). In noiembrie, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a redus de la 5,5% la 4,5% estimarea privind cresterea produsului intern brut…

- Ritmul de crestere al economiei romanesti va incetini anul acesta pana la 3,8% si va ajunge la 3,6% in 2020, de la un avans estimat la 4% in 2018, se arata in Previziunile economice intermediare de iarna, publicate joi de Comisia Europeana (CE). "Boom-ul economic care a început în România…

- Romania a inregistrat un deficit de cont curent de 3,2 miliarde de euro in al treilea trimestru din 2018, al doilea ca marime din Uniunea Europeana (UE), dupa Marea Britanie, potrivit datelor publicate de Eurostat conform news.roMarea Britanie a inregistrat un deficit de cont curent de 35,4…

- Ordonanta de urgenta adoptata de Guvern in 21 decembrie, seara, prin care se introduc noile taxe a fost publicata, sambata, in Monitorul Oficial. Masurile intra in vigoare la 1 ianuarie 2019. La finalul sedintei de Guvern in care a fost adoptata aceasta OUG criticata puternic de mediul de…

- Premierul Viorica Dancila se lauda din nou cu "performantele economiei romanesti", afirmand ca tara noastra a avut in trimestrul trei din acest an a doua cea mai mare crestere economica din UE. "Datele statistice publicate recent de Institutul National de Statistica si Eurostat confirma faptul…