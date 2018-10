INS, anunț despre veniturile populației Veniturile totale medii lunare ale populatiei pe o gospodarie au fost de 4,151 lei, in al doilea trimestru din 2018, iar cheltuielile totale au fost in medie de 3.558 lei lunar, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecarei gospodarii din Romania, venitul total mediu lunar a fost de 1.589 lei pe persoana, iar cheltuiala medie totala s-a ridicat la 1.362 lei/persoana. 1.471 de lei pe persoana Conform INS, veniturile banesti au fost, in medie, de 3.843 lei lunar pe gospodarie, 1.471 lei pe persoana, iar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile totale ale populatiei au reprezentat 85,7% din veniturilor totale, in trimestrul al doilea al acestui an, in creștere de la ponderea de 84% din aceeași perioada a anului trecut, potrivit datelor transmise vineri de Institutul Național de Statistica (INS), scrie Mediafax.Veniturile…

- Veniturile totale medii lunare ale populatiei pe o gospodarie au fost de 4.151 lei (883 euro), in al doilea trimestru din 2018, iar cheltuielile totale au fost in medie de 3.558 lei lunar, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei…

- Doua gospodarii din cinci (38,9%) afirma ca suporta cu dificultate sau cu mare dificultate cheltuielile curente, iar daca se iau in considerare si cele care declara o oarecare dificultate in acoperirea cheltuielilor de zi cu zi procentul ajunge la 81,6% din totalul gospodariilor, conform unui document…

- Numarul de turisti nerezidenti cazati in primul semestru al anului in curs in structurile de cazare turistica colective din Romania s-a ridicat la 1,273 milioane, iar cheltuielile acestora s-au situat la un total de a 3,068 miliarde de lei, principalul motiv al sejurului petrecut in tara noastra constituindu-l…

- Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective *) in trimestrul II 2018 a fost de 793,0 mii, iar cheltuielile acestora s-au ridicat in total la 1937,7 milioane lei, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. • In semestrul I 2018 numarul…

- Statul lua anul trecut peste o cincime din ceea ce inseamna cheltuieli ale gospodariilor cu impozite si taxe. Un raport al Institutului Național de Statistica (INS) arata ca in anul 2016 un procent de 20,3% din cheltuielile gospodariilor reprezentau impozite și diferite contribuții, iar in 2017 ponderea…

- Lunar dam mii de lei pentru a putea acoperi cheltuielile medii din gospodaria noastra. Corvoada cheltuielilor o resimțim tot mai mult, iar Institutul Național de Statistica a confirmat ca mare parte din veniturile unei familii merg strict pe cheltuielile din gospodarie. Cheltuielile medii ale populatiei…

- Un procent de 93% din cheltuielile gospodariilor au fost alocate pentru consum si plata impozitelor si contributiilor catre stat, in primele trei luni ale acestui an, in conditiile in care 63,9% din cheltuieli au fost directionate catre consum si 29,1% catre achitarea taxelor, potrivit datelor Institutului…