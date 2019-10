INS: Afacerile din comerţul cu ridicata au crescut cu 5,2% în primele opt luni din 2019 Astfel, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1 ianuarie - 31 august 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, in termeni nominali, a urcat cu 5,2% datorita cresterii cifrei de afaceri din: comertul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decat cele alimentare (+13,1%), comertul cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii (+10,2%), comertul cu ridicata al altor masini, echipamente si furnituri (+9,8%), comertul cu ridicata nespecializat (+8,7%), comertul cu ridicata al produselor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata, un indicator al afacerilor dintre firmele din sectorul de comert, a scazut in august cu 1,9%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului anterior, dupa o lunga perioada de crestere, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS).…

- In luna iulie 2019, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a urcat, in termeni nominali, fata de luna precedenta, atat ca serie bruta cu 3,7%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,7%. Fata de luna…

- In luna iulie 2019, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, a urcat fata de luna precedenta, ca serie bruta cu 11%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a scazut cu 1,4%.…

- In luna iunie 2019, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, a scazut fata de luna precedenta, ca serie bruta cu 3,7%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a crescut cu 1,2%. Fata…

- In luna iunie 2019, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut fata de luna precedenta, atat ca serie bruta, cu 0,1% ,cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 1,3%. Fata de luna…

- In primele cinci luni ale anului, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule si motociclete, intretinerea si repararea acestora, precum și comerțul cu ridicata au inregistrat o scadere fața de aceeași perioada a anului trecut. In schimb, au crescut, cu peste zece procente, volumul cifrei…

- In luna mai 2019, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, a crescut fata de luna precedenta, ca serie bruta cu 4,9%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a scazut cu 0,7%. Fata…

- Conform INS, in perioada 1 ianuarie - 31 mai 2019, comparativ cu perioada 1 ianuarie -31 mai 2018, in termeni nominali, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, serie bruta, a crescut, pe ansamblu, cu 14,8%, datorita cresterilor inregistrate de cifra de afaceri…