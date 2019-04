Stiri pe aceeasi tema

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele doua luni ale anului in curs, fata de perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2018, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de…

- Potrivit Institutului National de Statistica, in luna ianuarie 2019, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a scazut in termeni nominali fata de luna precedenta ca serie bruta cu 16,0%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- Cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut anul trecut cu 6,7%, serie bruta, fata de anul anterior, ritm scazut fata de cel inregistrat in 2017, in timp ce serviciile prestate populatiei au avansat cu 5,9%, serie bruta, potrivit datelor publicate joi de Institutul National…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in 2018 fata de anul 2017, atat ca serie bruta, cu 5,4%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 5,7%, potrivit datelor publicate marti…

- Afacerile din comerțul cu autovehicule și motociclete au crescut, in primele 11 luni ale anului 2018 comparativ cu perioada similara din 2017, cu 6,7% ... The post STATISTICA: Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut cu 6,7%; serviciile de piața prestate populației,…

- Potrivit Directiei Judetene de Statistica Brasov, afacerile companiilor brașovene din domeniul industrial au urcat in primele 11 luni din 2018, cu peste zece procente, comparativ cu aceeași perioada a anului 2017, insa afacerile din comerț au scazut ușor. Datele Directiei Judetene de Statistica Brasov,…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, in primele 11 luni ale anului 2018 comparativ cu perioada similara din 2017, cu 6,7% ca serie bruta, tot pe crestere fiind si volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei care a avansat, ca serie…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, in primele 11 luni ale anului 2018 comparativ cu perioada similara din 2017, cu 6,7% ca serie bruta, tot pe crestere fiind si volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei care a avansat, ca…