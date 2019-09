Stiri pe aceeasi tema

- Un procent de 98,2% dintre salariatii din Romania lucreaza in baza unui contract de munca pe perioada nedeterminata, ponderea fiind usor inferioara in mediul rural fata de mediul urban, conform "Anchetei asupra calitatii vietii", realizate de Institutul National de Statistica anul trecut. "Desfasurarea…

- Un reprezentant al unei societati comerciale este cercetat penal de politistii din Carei dupa ce a incheiat contracte de munca cu mai multe persoane si a incasat bani ca sa le transporte in Germania, insa nu le-a mai contactat potrivit Agerpres. Potrivit IPJ Satu Mare, un barbat este cercetat pentru…

- Coșmarul din Caracal a ingrozit Romania. O echipa Libertatea, Maria Andrieș și Daniel Stanciu, a urmarit ancheta autoritaților, dar și felul in care a crescut furia in randul lucuitorilor in micul oraș din Olt. Ce au gasit criminaliștii in curtea lui Gheorghe Dinca? Care a fost rezultatul cautarilor…

- Politicile publice implementate de Guvern nu pot fi eficiente in lipsa unei colaborari permanente cu patronatele si anteprenorii, indiferent de originea capitalului, romanesc sau strain, a declarat, joi, prim-ministrul Viorica Dancila, la lansarea Cartei Albe a IMM-urilor. "Lansarea lucrarii…

- Ziarul Unirea Admitere 2019: Care sunt meseriile cel mai bine platite din Romania și cat conteaza voluntariatul pentru un loc de munca Printre meseriile cele mai bine platite se numara IT-ul, ingineria, marketingul, publicitatea si grafica. De departe insa, cel mai bine platiti sunt absolventii din…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 321 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda –165 locuri de munca pentru: culegator fructe, muncitor in sera de flori, muncitor in producția de roșii, muncitor necalificat in gradinarit și horticultura,…

- ”Am fost astazi la DIICOT. Dosarul meu e de un an și jumatate inregistrat. Evident ca exista un numar de suspecți, dar dosarul e inca in fața de in rem, adica se cerceteaza fapta și nu o persoana. Nu sunt dezamagita, dar am senzația ca se lungește, e prea mult timp. Am cerut o audiența, era dreptul…