Stiri pe aceeasi tema

- Inregistrarile pentru votul in strainatate la alegerile prezidentiale continua, anunta premierul Viorica Dancila, care precizeaza ca OUG de prelungire a termenului pana la 15 septembrie va fi discutata joi in Guvern. ”Autoritatea Electorala Permanenta a depus la Secretariatul General al Guvernului un…

- "Autoritatea Electorala Permanenta a depus la Secretariatul General al Guvernului un proiect de ordonanța de urgența care prevede ca termenul de inregistrare a cetațenilor romani ca alegatori in strainatate se finalizeaza in data de 15 septembrie 2019. Din cauza blocajului creat de președintele Iohannis,…

- Doar Parlamentul mai poate modifica Ordonanta de Urgenta 114/2018 si Legea offshore si nu exista niciun fel de intentie la nivelul Guvernului de a face acest lucru, a declarat, joi, ministrul Energiei, Anton Anton, in cadrul unei conferinte. "(OUG - n.r.) 114 este in Parlament, in comisie si toate…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 675 din 13 august a fost publicata Ordonanta nr. 11 din 12 august 2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195 2002 privind circulatia pe drumurile publice.In continuare publicam, integral, actul normativ asa cum…

- Presedintele Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor de urgenta 112, Raed Arafat, a anuntat, miercuri seara, ca s-a finalizat raportul cerut de premierul Viorica Dancila, iar specialistii care au lucrat au stabilit 14 masuri care ar trebui implementate in cel mult 60 de luni. Arafat…

- Guvernul Dancila va modifica astazi celebra ordonanța de urgența 114, zisa și a lacomiei, pentru a permite lansarea licitației pentru noile frecvențe 5G. ”In cazul neadoptarii de urgenta a prezentului proiect, nu vor fi indeplinite conditiile necesare pentru colectarea pana la sfarsitul anului 2019,…

- Legea privind privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto a primit azi, 25 iunie, raport de adoptarea in cadrul ședinței reunite a celor cinci comisii sesizate in vederea adoptarii. Votul s-a dat in timp ce, la Palatul Victoria, premierul Viorica Dancila anunta ca pe…

- Ordonanța de urgența privind Codul Administrativ a fost introdusa pe ordinea de zi suplimentara a ședinței de guvern și ar putea fi aprobata marți, au declarat surse politice. In 12 iunie, premierul a anunțat ca Guvernul va adopta Codul administrativ prin Ordonanta de Urgenta, avizul CES - care a avizat…