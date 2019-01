Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Ciprian Man, de la DNA Oradea, este audiat, la ora transmiterii stirii, de catre Sectia de ancheta a magistratilor din Parchetul General dupa ce judecatoarea Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea, a depus o plangere contra sa, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

- Mai multi procurori din DNA Oradea au fost chemati la audieri, miercuri, la Sectia pentru anchetarea magistratilor din Parchetul General, in urma inregistrarii aparute in care se vorbeste de "linistirea" judecatorilor, a precizat, pentru MEDIAFAX, Adina Florea, procurorul-sef adjunct al sectiei.

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii solicita Inspectiei Judiciare si Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie sa deruleze cercetari, identificand potentiale...

- Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție are competența exclusiva de a investiga infracțiunile savarșite de judecatori și procurori, iar inființarea acesteia a fost una dintre cele mai contestate masuri luate in urma modificarii legii privind organizarea judiciara. Potrivit Ministerului…

- Adina Florea, procurorul-sef adjunct al Sectiei de investigare a magistratilor, a spus la discutia de la MJ privind nevoile sectiei, ca este intemeiata solicitarea ca structura sa fie transformata in directie dupa modelul DNA si DIICOT, intrucat e necesara o independenta fata de Parchetul General.