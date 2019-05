”Este o poveste care nu are nimic a face si nu poate avea ceva a face cu noi”, a declarat pentru presa un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov referindu-se la aceasta inregistrare video.



Difuzarea, vineri, a acestei inregistrari, in care Heinz-Christian Strache si unul dintre ”locotenentii” sai discuta cu o interlocutoare care se prezinta drept o nepoata a unui ologarh rus a provocat un adevarat cutremur politic in Austria. Ei discutau despre acordarea unor contracte publice austriece in schimbul sustinerii financiare.



Strache a demisionat sambata de la conducerea…