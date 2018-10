Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Tutuianu a povesit pe larg despre o intalnire cu ambasadorul SUA la Bucuresti. "A doua chestiune: A fost foarte deranjat de venirea lui Hans Klemm la Targoviște, deși eu am fost corect cu el. Cu o luna inainte i-am spus Uite, m-am dus cu Klemm la vreo trei aplicații de-astea militare și am…

- Vicepresedintele PSD Adrian Tutuianu a declarat, luni, la Parlament, dupa sedinta BPN al partidului, ca nu a solicitat excluderea din partid a deputatului Catalin Radulescu pentru ca formatiunea politica are nevoie „mai mult decat oricand de putin calm”.

- Gabriela Firea a fost primul lider PSD care a cerut explict ca Liviu Dragnea sa faca un pas in spate. Discursul Gabrielei Firea vine la mai bine de trei ore de la incerea sedintei. Alti lideri, printre care Adrian Tutuianu si Paul Stanescu, au vorbit despre problemele de comunicare din partid si alte…

- „Am ajuns la executii publice, la linsaj, pentru ca avem curajul sa vedem altfel lucrurile si sa si argumentam. Nu vrem sa dam o lovitura armata de palat, sa preluam puterea dupa o baie de sange. Eu cred ca suntem persoane pasnice, nu suntem inarmati, am si niste pistoale de jucarie. Nu ne permitem…

- Legea privind preluarea in retea a energiei generate de micii producatori poate fi aplicata rapid, intrucat nu creeaza avantaje de natura ajutorului de stat, insa Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) trebuie sa elaboreze un mecanism de implementare pentru care ar trebui consultata…

- „Este foarte discutabil. Atata vreme cat noi nu am stabilit, nu am decis, nici macar nu am discutat in partid un astfel de subiect, sau nu ne-am aplecat cu foarte mare atentie asupra lui, socotesc ca nu este oportun", a declarat marti, la Parlament, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, intrebat…

- Deputatul FDGR Ovidiu Gant spune ca "o serie de membri PSD au reluat atacurile mizerabile" la adresa minoritatii germane si a reprezentantului ei legitim in Parlament, Guvern si relatii internationale, Forumul Democrat al Germanilor din Romania, si ca este indamisibil ca Darius Valcov nu a fost demis…