Înregistrări Țuțuianu: Iohannis mi-a dat mesaj când am demisionat. E agresiv ''M-am intalnit de trei ori cu Iohannis in CSAT și am purtat doua discuții cand am fost ministru al Apararii. Una dintre ele a fost de doua ore, cand eu i-am spus situația Armatei. Deci e un tip pompos. Cand nu-i convine cate ceva, e agresiv. Aveți exemplu din spațiul public cand ii arunca lu ala' paltonul ca nu i-l scoate la timp. Eu am stat de vorba cu el cand am discutat despre problemele Armatei. Dupa discuție, mi-a zis: Domnule ministru, nu eram foarte sigur ca sunteți cea mai buna alegere la ministerul Apararii. Dupa discuția de astazi m-am lamurit ca știți ce aveți de facut. Va… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

