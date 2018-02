Stiri pe aceeasi tema

- Noi inregistrari scandaloase cu procurorul Mircea Negulescu au fost prezentate la Antena 3. Vlad Cosma a aratat la „Sinteza zilei” cum șefii DNA Ploiești ar fi calculat prejudiciul pe baza unor declarații...

- Informatii în premiera despre gasirea lui Sebastian Ghita! Înregistrari incendiare între fostul deputat PSD Vlad Cosma si procurorul Mircea Negulescu au fost prezentate la "JOCURI DE PUTERE".

- Antena 3 a prezentat o noua inregistrare facuta de Vlad Cosma, fostul deputat PSD, in care apar și procurorii DNA Ploiești, Lucian Onea, procuror-șef, și Mircea Negulescu, procurorul de caz.Pe inregistrare se aude cum Mircea Negulescu ii cere lui Vlad Cosma sa il convinga pe tatal sau, Mircea…

- Continua dezvaluirile și abuzurile facute de procurorul Mircea Negulescu, alias Portocala de la DNA. Directorul general adjunct al Poliției Locale Ploiești, Cristinel Toader, una dintre victimele executate de procurorul DNA Mircea Negulescu, sub conducerea atenta a lui Lucian Onea, acuza ca i s-ar fi…

- Noi dovezi despre modul in care actionau procurorii DNA, Negulescu si Onea, au fost facute publice de Antena 3. Martorii de pe tabelele fictive din dosarul de mita intocmit de Sebastian Ghita nu doar ca nu au fost niciodata audiati dar unii dintre ei nici macar nu au cetatenie romana, asa ca nu puteau…

- "Legat de scandalul sau, ma rog, lucrurile aparute in spatiul public in ultimele doua zile, Comisia s-a sesizat si am hotarat sa trimitem catre SRI o solicitare sau o intrebare daca domnul Dragos la care facea referire domnul procuror Portocala este un angajat al SRI si daca da, care era natura relatiilor…

- Miscare de ultim moment a fostului deputat Sebastian Ghita! Fostul social-democrat a depus, prin intermediul avocatilor, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa dezvaluirile facute de fostul deputat Vlad Cosma. Vizati de plangerea penala sunt sefa DNA,…

- "Joi voi participa la sedinta de Guvern", a transmis, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ministrul Justitiei. Conferinta de la Tokyo este programata sa se incheie pe 17 februarie, adica vineri. Totodata, Tudorel Toader a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca nu exista la Ministerul Justitiei…

- DNA s-a aparat sustinand ca este victima unei manipulari si a unor incercari de santajare a procurorilor, prezentand stenogramele unor discutii cu asa-zisi mesageri ai lui Vlad Cosma. Cu toate acestea, nici DNA si nici Laura Codruta Kovesi nu au raspuns concret la intrebari legitime in contextul acestui…

- Vlad Cosma, citat marți la DNA Ploiești, nu se va prezenta la audieri, deoarece nu se afla in țara. Informația a fost confirmata de sora lui, deputatul PSD Andreea Cosma, relateaza Agerpres. Deputatul PSD Andreea Cosma a anunțat ca fratele sau nu se va prezenta la audieri, deoarece nu se afla in țara.…

- "Referitor la informațiile aparute astazi in presa, fac urmatoarea precizare: Nu m-am intalnit cu Sebastian Ghița dupa ce acesta a plecat din Romania. Nici la Belgrad, nici in alta parte. A susține sau a sugera contrariul este o minciuna și o manipulare", a scris Dan Voiculescu pe blogul…

- "Joi voi participa la sedinta de Guvern", a transmis ministrul Justitiei. Conferinta de la Tokyo este programata sa se incheie pe 17 februarie, adica vineri.Totodata, Tudorel Toader a precizat ca nu exista la Ministerul Justitiei nicio invitatie primita de la Palatul Cotroceni, in contextul…

- Tudorel Toader se intoarce in țara in urma scancalului care vizeaza DNA. Ministrul Justiției, aflat intr-o vizita in Japonia, a anunțat ca va participa la ședința de Guvern de joi. Tudorel Toader se afla in Japonia, unde efectueaza o vizita oficiala. In urma scandalului care vizeaza DNA, el a decis…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a continuat, luni seara, la Amtena 3, seria acuzatiilor lansate la adresa sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea, si a fostului procuror Mircea Negulescu, el sustinand ca poate dovedi "cum fost masluit la DNA Ploiesti dosarul Tony Blair", in care fostul premier Victor Ponta…

- Vlad Cosma, cel care a provocat un scandal monstru in Romania, dupa ce a facut public mai multe inregistrari audio in care procurorii de la DNA Ploiești, Lucian Onea si Mircea Negulescu, aranjau probe pentru a deschide dosare penale unor politicieni precum Sebastian Ghita sau Victor Ponta, ar fi plecat…

- "Am fost chemat pentru a da o declarație in dosarul lui Vlad Cosma. Am fost obligat si constrans sa fac denunturi mincinoase. Obligat sa fac anumite declaratii in anumite dosare impotriva lui Sebastian Ghita. La inceputul inceputului impotriva familiei Cosma. S-a dorit foarte mult arestarea lui Mircea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe Tudorel Toader, ministrul Justitiei, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. "Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul…

- Cum a inregistrat Vlad Cosma discuțiile cu procurorii DNA. Fiul fostului președinte al Consiliului Județean Prahova i-a inregistrat pa anchetatori chiar in birourile acestora cu ajutorul unui dispozitiv care nu a fost detectat de aparatura de control de la intrarea in sediul DNA Ploiești, scrie adevarul.ro…

- Procurorul șef DNA Ploiești, Lucian Onea, a declarat luni intr-o conferința de presa, cu privire la acuzațiile fostului deputat Vlad Cosma, ca inregistrarile cu procurorul Mircea Negulescu, daca sunt autentice, nu sunt din perioada in care a lucrat la DNA Ploiești.„Se fac referiri la fostul…

- Lucian Onea, procurorul sef al DNA Ploiesti a sustinut o conferinta de presa in care a venit cu o serie de precizari dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a facut publice o serie de inregistrari care il vizeaza atat pe el cat si pe Mircea Negulescu. Acesta a declarat ca angajații instituției pe care o…

- "Așteptari din partea mea referitoare la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni asupra mea in acest sens va asigur ca nu sunt. Nu voi sesiza Inspectia Judiciara. Consider ca la acest moment nu mai este necesarea sesizarea Inspectiei Judiciare pentru ca daca as sesiza s-ar prelungi cu mult, ar trebui…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform legii.…

- "Avem tabloul complet a ceea ce inseamna azi lupta impotriva corupției și funcționarea justiției. Nu doar ca sunt alese ținte, dar dosarele acestora se și fabrica. Pana acum am aflat cu toții de martori falși, puși sa scrie la comanda sub amenințarea cu pușcaria, de inregistrari trucate, de documente…

- Surse judiciare confirma pentru Libertatea.ro depunerea unei plangeri penale formulate de Vlad Cosma dar atrag atenția ca nu s-a constituit inca un dosar penal pe baza acestei acțiuni. Concret, explica sursele citate, Vlad Cosma a depus doar plangerea dar nu și probele pe care acesta le-a devoalat public…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii, a declarat, luni, ca procurorul sef DNA, Laura Codrut Kovesi, ar trebui sa-si dea demisia, declaratia sa fiind legata de dezvaluirile facute recent de fostul deputat PSD Vlad Cosma si procurorul Mihaiela Iorga. „Dupa ceea ce am vazut…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, la Antena 3, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui Sebastian…

- "Este ingrijorator pentru fiecare roman si eu, in calitate de prim ministu, vazand ca in discutiile de aseara se cerea fabricarea probelor chiar pentru prim ministru, nu sunt intr-o situatie confortabila, dar si pentru un roman care trebuie sa vada in justitie dreptatea. Nu trebuie sa vedem ca intreaga…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, la Antena 3, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat, inainte de sedinta Biroului Permanent al PSD,ca Laura Codruta Kovesi ar trebui sa demisioneze din fruntea DNA, iar institutia refacuta din temelii. Reactia lui Serban Nicolae vine dupa ce fostul deputat PSD Vlad Cosma a dezvaluit ca procurorii DNA…

- Inregistrari care arata ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si a fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma. Acesta a fost pus sa faca un denunt si sa fabrice…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a prezentat, duminica seara, unele inregistrari in care a dezvaluit cum procurorul DNA Ploiesti Lucian Onea i-ar fi cerut sa modifice documente, probe care ar fi fost folosite ulterior in dosarul lui Sebastian Ghita.

- DNA a reacționat dupa ce fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a aparut in inregistrari la Antena 3 in care acuza procurorii de la DNA Ploiești ca ar fi fabricat și plantat dovezi in anumite dosare. Afaceristul fugar Sebastian Ghița a fost printre primii care a reacționat la dezvaluirile fostului parlamentar.…

- Sebastian Ghita a intrat in direct la Antena 3, prin telefon, dupa ce Vlad Cosma a facut publica o inregistrare in care prezinta presupuse abuzuri ale lui Mircea Negulescu, inregistrari in care Cosma afirma ca a fost pus sa falsifice probe impotriva lui Ghita. Iata cateva dintre declaratiile lui Ghita: …

- Vlad Cosma, fiul lui Mircea Cosma, fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, a prezentat duminica seara, la Antena 3, o serie de inregistrari in care – spune acesta – se demonstreaza faptul ca i s-a cerut, la un moment dat, sa falsifice probe care sa-l incrimineze pe Sebastian Ghita. Iata…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a lansat o serie de acuzatii fara precedent la adresa fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu si la adresa sefului DNA Prahova, Lucian Onea. Cosma sustine ca a fost obligat sa falsifice probe si ca cei doi, alaturi de politistii judiciari ar fi fabricat dosare,…

- Scandalul dezvaluirilor si al inregistrarilor cu procurorul DNA Prahova, Mircea Negulescu, este unul imens. Acum, deputata PSD, Andreea Cosma iese la rampa. Aceasta spune ca procurorul sef DNA Prahova, Lucian Onea i-a cerut sa il denunte pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar si pe Sebastian Ghita. Mai…

- Vlad Cosma a iesit la inaintare cu declaratii soc, dar si cu inregistrari bomba cu procurorul Mircea Negulescu, care, spune el, scot la iveala cum procurorul avea ordin sa fabrice probe.Citeste si: Petitie FARA PRECEDENT: Mii de oameni cer DEMITEREA Monicai Macovei din Parlamentul European…

- Fostul deputat PSD, Sebastian Ghita, intr-un interviu acordat Antena 3 a rupt tacerea si a declarat ca dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma a decis sa discute cu avocatii sai si sa depuna o plangere penala. El sustine ca procurorul Augustin Lazar ar trebui sa intervina si sa dovedeasca ca "nu-i…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, iese la rampa cu inregistrari bomba, in care dezvaluie cum procurorul DNA Ploiesti Onea i-ar fi cerut sa modifice documente, probe care ar fi fost folosite ulterior in dosarul lui Sebastian Ghita.Citeste si: Noi INREGISTRARI SOCANTE cu procurorul Negulescu:…

- Noi inregistrari incendiare prezentate in direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a lansat o serie de acuzatii fara precedent la adresa fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu si la adresa sefului DNA Prahova, Lucian Onea. Cosma sustine ca a fost…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea sa ia o decizie, marti, in privinta procurorului Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare. In prezent, procurorul DNA, care a instrumentat dosarul in care…

- Fostul premier al Romaniei Victor Ponta va fi citat de instanța suprema pentru a da o declarație de martor in dosarul in care Sebastian Ghița este judecat pentru fapte de corupție in legatura cu intervenții la capii poliției prahovene. La termenul de luni al procesului judecatorii au audiat mai mulți…

- Ițele cazului microfoanelor gasite in locuința ministrului de Interne, Carmen Dan, nu sunt deocamdata deslușite deși mai multe instituții au transmis puncte de vedere pertinente cu privire la aceasta speța. Potrivit unei noi informații aparute, in locuința in care sta cu chirie ministrul de Interne,…

- Ițele cazului microfoanelor gasite in locuința ministrului de Interne, Carmen Dan, nu sunt deocamdata deslușite deși mai multe instituții au transmis puncte de vedere pertinente cu privire la aceasta speța. Potrivit unei noi informații aparute, in locuința in care sta cu chirie ministrul de Interne,…

- Iesire halucinanta a vedetei Romania TV, Victor Ciutacu. Imediat dupa prezentarea unei noi inregistrari incendiare cu cel poreclit Portocala, Ciutacu a avut o iesire fara precedent. Mircea Negulescu spunea ca vrea sa-i bage intr-o celula cu violatori atat pe Ciutacu, dar si pe Sebastian Ghita.Mai…

- Au iesit la iveala noi inregistrari incendiare cu fostul procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu. Intr-o inregistrare prezentata in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu acesta lansa o serie de injuraturi si invective la adresa lui Ciutacu, dar si a lui Sebastian Ghita.Citește…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, s-a intalnit vineri cu Vladimir Rebic, director al Politiei din Serbia, printre temele abordate fiind si cooperarea judiciara romano-sarba in cazurile de criminalitate transfrontaliera. In ciuda faptul ca, pe comunicarea oficiala, nu se pomenește despre…