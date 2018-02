Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15,00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. Dupa dezbatere, potrivit ordinii de zi a sedintei, parlamentarii vor vota o hotarare de aprobare a raportului, cu concluziile adoptate de comisie si propunerile formulate.…

- Procurorul general al Romaniei anunța ca verifica daca sunt indeplinite condițiile pentru introducerea unui recurs in interesul legii la instanța suprema ce sa aiba ca tema principala momentul de la care incepe calcularea termenului de prescripție raportat la legislația aflata in prezent in vigoare.…

- In ciuda deciziilor lui Liviu Dragnea, Vioricai Dancila și intregului Cabinet de miniștri de a renunța la SPP, Calin Popescu Tariceanu, dar și ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu renunțasera la SPP. Potrivit Antena 3, și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar fi renunțat…

- Serviciul de Protecție și Paza primește lovitura dupa lovitura. Dupa ce Liviu Dragnea a renunțat la SPP, ulterior au renunțat miniștrii și premierul Viorica Dancila.Citește și: Ședința cu AMENINȚARI la PNL: 'Va urcam pe pereți!'. Doi grei ai partidului, EXECUTAȚI cu binecuvantarea lui Orban…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La termenul…

- Numele ministrului pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea (fost prefect de Prahova) figureaza intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani deferit justitiei in 2016 de catre Parchetul de pe laga Inalta Curte de Casatie si Justitie. Dosarul nu a ajuns sa fie judecat pe fondul cauzei, ci s-a oprit…

- Jurnalistul Dan Andronic a declarat marti ca, in anul 2008, a fost gasit un microfon ascuns intr-o priza in biroul lui Dorin Marian, la acea vreme seful Cancelariei premierului Calin Popescu-Tariceanu.Informatia a fost dezvaluita de Dan Andronic in timpul audierii sale ca martor, la Inalta…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. Sunt citați la acest termen jurnalistul Dan Andronic si Paul al Romaniei.…

- Tribunalul Constanta s a pronuntat in urma cu putin timp in dosarul in care Mihai Necolaiciuc, fost director general al CFR, a fost eliberat conditionat, in prima instanta, de Judecatoria Medgidia. Azi, Tribunalului Constanta a desfiintat sentinta penala pronuntata de Judecatoria Medgidia si a decis…

- Judecatorii Curtii Constitutionale iau in discutie, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si de PNL, fata de modificarile aduse legilor justitiei. Una dintre sesizari se refera la infiintarea Parchetului special pentru investigarea judecatorilor si procurorilor,…

- Plenul Curtii Constitutionale a României (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor justitiei. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi…

- „Razboiul” pe legile justiției inregistreaza un nou episod fara precedent. Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției.Raspunsul…

- Sectia pentru procurori a CSM decide, marti, daca magistratul DNA Eugen Stoina, care ar fi provocat un accident rutier fiind sub influenta bauturilor alcoolice, va fi revocat din structura de parchet. Cererea a fost inaintata de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza Romania Tv.Parchetul…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi seara, de procurorii DNA, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a notificat institutia cu privire la faptul ca, la data de 11 ianuarie 2018, ora 19:30, pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica a fost inregistrat un dosar…

- Reacția lui Emanuel Ungureanu, dupa ce Mihai Lucan a facut plangere penala pe numele lui: ”Incearca sa faca tot ce poate pentru a distrage atenția de la marea problema pe care o are, nu cu mine, ci in raport cu faptele lui abominabile”, a declarat deputatul USR, la interviurile Libertatea.ro. De altfel,…

- Sedinta plenului Senatului a debutat joi cu o serie de luari de cuvant in contradictoriu intre reprezentantii grupurilor parlamentare, pornind de la o declaratie facuta de senatorul USr Radu Mihail, care a spus ca Romania risca sa fie sanctionata de catre Uniunea Europeana precum Polonia din cauza…

- Actul normativ, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, a primit marti seara raport favorabil din partea Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, dupa analizarea amendamentelor formulate de senatori. Printre cele mai importante modificari aduse de comisie se numara…

- In favoarea raportului au votat 12 parlamentari, iar cinci "impotriva". Dezbaterile pe marginea acestui proiect au inceput luni noapte, cand s-a adoptat un amendament al PSD conform caruia Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie va fi condusa de un procuror-sef. ”Sectia…

- Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor ar urma sa intre marti la vot final in plenul Senatului, care este for decizional pe aceasta lege. Cu o zi in urma, Comisia Iordache a adus mai multe modificari proiectului, fata de forma adoptata de Camera Deputatilor, unul dintre…

- Actul normativ, adoptat in urma cu o saptamana de Camera Deputatilor, a primit luni seara raport favorabil din partea Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, dupa analizarea amendamentelor formulate de senatori. Parlamentarii Comisiei au adus o serie de modificari formei proiectului…

- Polițiștii au intocmit un dosar de cercetare penala, care va fi inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, in urma incidentului petrecut, miercuri seara, in apropierea Palatului Parlamentului, in care au fost implicați doi pietoni și un conducator auto care ieșea din zona…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a fost surprins, luni, intr-o ipostaza pe cat de incredibila, pe atat de rușinoasa, dand mana și aplecandu-se in semn de respect in fața denunțatorului sau din dosarul de corupție, Tiberiu Urdareanu. Ipostaza a fost surprinsa de jurnaliștii de la PSNews, in curtea Inaltei…

- Statele Unite ale Americii trebuie sa aiba incredere in Parlamentul Romaniei care urmarește "sa consolideze independența sistemului judiciar" și "eliminarea influențelor politice in funcționarea Justiției", se arata intr-un comunicat de presa transmis marți de președintele Senatului,…

- Președinții Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea (PSD) și Calin Popescu Tariceanu (ALDE), au publicat marți un comunicat de presa comun in care afirma ca „Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat…

- Unul dintre cei mai combativi reprezentanti ai Puterii in comisia speciala care modifica Legile Justitiei este un deputat caruia instantele de judecata i-au spus in repetate randuri ca nu are dreptul, potrivit legii, sa fie in Parlament. Cazul apare si in ultimul raport MCV, in care i se cere…

- Ioana Valmar, fosta soție a lui Calin Popescu-Tariceanu, a refuzat sa fie audiata marți, in calitate de martor, la Inalta Curte de Casație și Justiție, in dosarul in care președintele Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa și favorizarea infractorului. Ioana Valmar a fost chemata…

- UPDATE 14.20 Comisia speciala privind justitia a votat, vineri, ca numirea si revocarea procurorului general al Romaniei, a procurorului-sef DNA si a procurorului sef DIICOT, precum si a adjunctilor acestora, sa fie facuta de presedinte, la propunerea ministrului Justitiei, procedura fiind aceeasi…

- Decizia CCR a fost programata initial pentru 16 noiembrie insa Curtea si-a mai acordat o saptamana pentru a analiza sesizarea. La sedinta de saptamana trecuta a fost prezent si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a sustinut ca aprecierea legalitatii unei hotarari de guvern este de competenta…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa discute marți raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Reamintim ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, este cel care a cerut controlul,…

- Victor Ponta a sustinut, duminica, la Antena 3, ca nu deține fotografii de la eveniment, pentru ca nu a participat, fostul premier afirmand ca Liviu Dragnea si Kovesi s-au intalnit. "Nu, nu am asa ceva. Nu am nici cu taierea porcului, nici cu a domnului Dragnea. A fost acolo, intr-adevar.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta joi sesizarea presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cu privire la un presupus conflict juridic intre puterea judiciara si cea executiva, dupa deschiderea de catre DNA a dosarului Belina in care sunt anchetate Rovana Plumb și Sevil Shhaideh.…

- Dosarul Belina ar putea fi astaazi aruncat in aer de catre CCR. Judecatorii Curții se pronunța pe sesizarea președintelui Senatului Calin Popescu Tariceanu pe existența unui posibil conflict juridic intre Guvern și instituția condusa de Laura Codruța Kovesi. Social-democrații și-au…

- Calin Popescu Tariceanu vrea sa afle daca este legal ca DNA sa investigheze legalitatea hotararilor Executivului prin care parti din insula Belina si bratul Pavel au trecut din proprietatea statului in cea a judetului Teleorman. In 23 octombrie, presedintele Senatului a cerut CCR sa constate…

- Chiar daca imunitatea judecatorilor este mai extinsa decat a oricarui alt demnitar al statului, apreciem ca aceasta se impune din perspectiva necesitatii asigurarii unei protectii legitime unor demnitari care, in exercitarea unui mandat limitat in timp la cel mult noua ani, nu au nici statutul politic…

- Comisia juridica a Senatului a adoptat, miercuri, raport favorabil cu amendamente la propunerea legislativa de modificare si completare a Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. Astfel, potrivit unui amendament adoptat in Comisia juridica din Senat, judecatorii…

- Comisia juridica a Senatului a votat miercuri un raport de adoptare a initiativei legislative care sporeste imunitatea judecatorilor CCR, prevazand ca acestia nu vor putea fi urmariti penal, retinuti sau arestati fara incuviintarea a doua treimi din membrii Curtii. Initiativa a fost adoptata…