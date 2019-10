Înregistrarea îngrozitoare a uciderii lui Jamal Khashoggi a fost dezvăluită. Glumele macabre ale asasinilor Detalii ingrozitoare despre uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi au ieșit acum la iveala, la un an de la oribila fapta. Microfoanele plantate in Consulatul saudit din Istanbul au captat discuțiile asasinilor care vorbeau despre crima inainte ca victima sa ajunga acolo. Inregistrarea a fost pusa la dispoziția anchetatorilor de autoritațile turce. Presupusii asasini faceau glume asupra faptului ca „nici macar un macelar nu taie carnea pe podea”, chiar inainte ca jurnalistul sa ajunga la Consulatul saudit din Istanbul, potrivit BBC și Agerpres. Helena Kennedy, o avocata britanica care a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

