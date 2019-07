Stiri pe aceeasi tema

- Unchiul Alexandrei a facut astazi publice stenogramele discuțiilor dintre Alexandra și operatorul 112. Tulburatoare, fragmenetele scot la lumina detalii revoltatoare. Un lung șir de greșeli și atitudiuni greu de explicat.

- Noi informații din ancheta crimelor de la Caracal. Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta saptamana trecuta, a fost sechestrata, cel mai probabil, in plina zi, chiar in fața liceului in care invața. Gheorghe Dinca a fost filmat de o camera de supraveghere din zona coborand de la volanul mașinii…

- Avem informatii total socante despre presupusul criminal din Caracal. Gheorghe Dinca, cel suspectat ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si Mihaela Luiza in casa lui din Caracal, este ruda cu celebrul criminal Ion Rimaru.

- Ramașițele umane a doua fete disparute in ultimele trei luni in Olt au fost descoperite vineri dimineața in locuința unui mecanic auto din Caracal. Informații șocante ies la iveala din ancheta: una din fetele disparute, in varsta de 15 ani, a sunat de trei ori la 112. IGPR, prin purtatorul de cuvant,…

- Cazul fetei disparute dintr-o comuna din Olt devine din ce in ce mai șocant. In timp ce exista banuieli clare ca Alexandra Maceșeanu ar fi fost ucisa de șoferul care a luat-o la ocazie, detalii legate de intervenția polițiștilor starnesc revolta.

- Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciara, a precizat, pentru MEDIAFAX, ca in cazul in care suspectul de la Caracal - in curtea caruia s-au gasit ramașițe umane - se dovedește a fi criminal in serie, acesta poate fi comparat cu celebrul ucigaș in serie american Ted Bundy.„Este cam devreme…

- Cazul celui mai sangeros criminal in serie din Germania ia amploare! Deși a recunoscut ca a ucis 100 de persoane, Niels Hoegel (42 de ani) ar fi omorat un numar de ori mai mare de persoane, conform autoritaților.