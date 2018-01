Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Netanyahu a ajuns din nou in atentia presei, dupa ce unul din fiii sai a facut afirmatii potential compromitatoare cu privire la relatiile de afaceri ale premierului israelian, intr-o inregistrare facuta fara stiinta acestuia la iesirea dintr-un bar de striptease, relateaza AFP. …

- Un american a devenit milionar, fara afaceri. Scott Alan Turner avea 25 de ani, atunci cand a reusit sa acumuleze datorii de 70.000 de dolari, pentru ca “era un idiot in privinta banilor”, dupa cum se “lauda” chiar el, potrivit Yahoo Finance . Acum, Turner are 44 de ani, dar la 35 de ani deja reușise…

- Cei mai bogati oameni din lume si-au marit averile cu 1.000 de miliarde de dolari in 2017, cresterea fiind de patru ori mai mare comparativ cu cea din 2016, datorita recordurilor inregistrate in acest an de bursele de valori, relateaza Bloomberg, citat de news.ro.

- Un baietel in varsta de 6 ani a castigat peste 11 milioane de dolari, anul acesta, datorita canalului sau de pe platforma online YouTube pe care sunt difuzate clipuri in care acesta poate fi vazut testand jucarii, informeaza people.com. Potrivit unui top al celor mai bine platite vedete pe YouTube pe…

- J. Christopher Flowers, fondator si Managing Director al fondului de investitii J.C. Flowers & Co, a reusit, dupa un an de negocieri intense, sa isi faca intrarea pe piata bancara romaneasca preluand subsidiara locala a Piraeus Bank de la banca greceasca cu acelasi nume. Fondul de investitii…

- Consiliul de directori al Fondului Monetar International a aprobat o noua tranșa de 22,2 de milioane de dolari pentru Republica Moldova. Despre asta a scris Pavel Filip pe o rete de socializare, specificind ca raportul prezentat de Moldova privind indeplicirea angajamentelor a fost avizat pozitiv de…

- Faceți cunoștința cu Ryan, un baiețel de doar 6 ani, care a caștigat in ultimul an peste 11 miliarde de dolari facand recenzii la jucarii pe Internet. Copilul este gazda unui canal popular de review-uri pe Youtube, denumit „Ryan ToysReview”. De aministrarea canalului se ocupa parinții sai și tot ei…

- Aceste vedete se bucura de un succes net mai mare decat al soțului sau iubitului lor și, drept urmare, caștiga mai multe milioane de dolari decat cei cu care iși impart viața și, iata!, caștigurile. Nicole Kidman Caștigatoarea Oscarului, care și-a facut cunoscut talentul actoricesc in producții precum…

- Deputatul liberal Ovidiu Raetchi a transmis azi, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in calitate de vicepresedinte al Comisiei pentru Aparare, ordine publica si siguranta nationala, in cazul crimei de la metrou.

- Actorul George Clooney a dat fiecaruia dintre cei 14 cei mai buni prieteni ai sai cate un milion de dolari pentru ca l-au ajutat la inceputul carierei, noteaza BBC. Rande Gerber, care este un apropiat al actorului de multi ani, a spus ca gestul surpriza al lui Clooney a avut loc in 2013.

- Apple ar putea achizitiona Shazam, aplicatia de recunoastere a melodiilor, si ar urma sa plateasca 400 de milioane de dolari, potrivit BBC News, care citeaza site-ul techcrunch.com.Shazam, o companie de software din Marea Britanie fondata in 1999, le permite oamenilor sa isi foloseasca smartphone-ul…

- La doar șase ani, Ryan a devenit milionar și caștiga singur o avere. Baiatul din China a reușit aceasta performanța cu ajutorul canalului sau de Youtube, unde face recenzii jucariilor. Așa a ajuns sa adune peste 11 milioane de dolari pe an, noteaza Business Insider. Ryan este gazda canalului de Youtube…

- Qatarul va plati opt miliarde de dolari (6,8 miliarde de euro) pentru achiziționarea a 24 de avioane de vanatoare Typhoon din Marea Britanie, au facut cunoscut autoritațile de la Doha dupa semnarea definitiva a acestui contract, duminica, de catre miniștrii apararii din cele doua țari, transmite…

- Prin muzica reusesc sa aiba lumea la picioare, iar talentul si munca lor sunt rasplatite cu milioane de dolari. Revista Forbes a intocmit un top al celor mai platiti cintareti din acest an, iar primul loc a fost ocupat de rapperul american Sean Combs, cunoscut ca Diddy. In 2017, interpretul a acumulat…

- Grupul international Green Oil & Lubes SRL, infiintat de omul de afaceri indian Mazarali Kamumiya Saiyed, va construi o fabrica de reciclare a uleiurilor minerale uzate, la Oltenita, printr-o investitie totala care se ridica la 56 de milioane de dolari.

- Moneda virtuala bitcoin traverseaza o perioada de zile mari, afisand record dupa record. Ultimul l-a stabilit in ultima zi din saptamana trecuta, cand, duminica, a atins 11.826,76 dolari, cu peste 500 de dolari fata de v...

- Grupul Disney pare sa isi merite pe deplin denumirea neoficiala de "taram fermecat", dupa ce studioul hollywoodian a depasit pentru al treilea an consecutiv pragul de 5 miliarde de dolari in box office-ul mondial, informeaza AFP. Citeste si: Liviu Dragnea iese la ATAC dupa absenta de la parada.…

- Un bitcoin este de ajuns pentru a cumpara un inel de logodna la exclusivista casa Tiffany, comenteaza Bloomberg, care noteaza ca moneda virtuala a atins un maxim de 10.358,31 dolari. Cum capitalizarea bursiera a bitcoin este mai mica de 200 de miliarde de dolari, traderii apreciaza ca moneda…

- Bitcoin a trecut, luni, de 9.600 de dolari, doborand un nou record la doar cateva ore dupa ce, duminica, a depasit pragul de 9.400 de dolari, potrivit CNBC. Criptomoneda a ajuns la 9.682,10 dolari, luni dimineata, la doar cateva ore dupa ce a trecut de nivelul de 9.400 de dolari, potrivit CoinDesk.…

- Miliardarul american Jeff Bezos va angaja 1.000 de informaticieni in Romania Cel mai bogat om din lume, a carui avere tocmai a trecut de pragul de 100 de miliarde de dolari, se pregateste sa angajeze 1.000 de IT-isti la Bucuresti Averea fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a atins pentru prima…

- O tanara din New Jersey a strans peste 110.000 de dolari pentru un barbat fara adapost. Ea a facut acest gest deoarece barbatul a ajutat-o enorm, atunci cand a ramas fara benzina. El a donat ultimii sai bani pentru a cumpara combustibil, relateaza Unilad. Kate McClure, in varsta de 27 de ani, conducea…

- Ele castiga milioane de dolari la nici 25 de ani Industria modei este una extrem de satisfacatoare pentru cei norocosi si muncitori. Modele cu varsta de pana in 25 de ani ajung sa castige anual multe milioane de dolari, iar, de pe urma imaginii lor, companiile si toti cei din acest sistem sa castige…

- Lovitura de teatru in privinta picturii care saptamana trecuta a fost vanduta cu peste 380 de milioane de euro. Unii critici de arta sustin ca tabloul nu i-ar apartine lui Leonardo da Vinci.

- "Conducerea TAROM este exercitata printr-un Consiliu de administrație, cand Consiliul de administrație va decide o sa avem un nou director general", a declarat ministrul Transporturilor la plecarea de la intalnirea pe care a avut-o, luni, la Parlament, cu senatorii PSD, fiind intrebat daca la TAROM…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a primit un cadou excentric din partea unuia dintre sponsorii sai. Ceasul primit cadou costa intre 15.000 si 40.000 de dolari. Pe langa valoarea impresionanta, ceasul are inscriptionat si un mesaj emotionant ''Felicitari pentru ca esti numarul 1.''

- Jurnalistul Rareș Bogdan lanseaza o adevarata nucleara pe piața politica. Mai exact, afirmațiile acestuia ar putea deschide o alta Cutie a Pandorei. El susține ca la ultima intalnire dintre Liviu Dragnea și ambasadorul SUA, Hans Klemm, liderul PSD i-a pus in vedere ca majoritatea parlamentara va bloca…

- Tabloul "Salvator Mundi", de Leonardo da Vinci, a fost vandut, miercuri, intr-o licitație la New York, cu suma de 450,3 milioane de dolari. Astfel devine ea mai scumpa pictura din lume, adjudecata la licitațiile de arta.

- In acest moment, cel mai bogat om din lume este Jeff Bezos, fondatorul Amazon.com, iar pe locul secund se situeaza Bill Gates, cofondator al Microsoft. Cei doi au averi estimate la 90 de miliarde de dolari, respectiv peste 80 de miliarde de dolari. Daca astazi cea mai buna cale de a te imbogati pare…

- Illma Gore, un artist din SUA, a creat un design de lux care a ajuns sa fie foarte repede un hit pe piața: toalete placate cu aur și imbracate in piele marca Louis Vuitton. Artista a realizat acest proiect in 3 luni de zile, facand vasele de toaleta din genți evaluate la 15 mii de dolari și o valiza…

- O competitie acerba pentru comenzi ar putea lua nastere duminica, in prima zi a Salonului aeronautic de la Dubai, in conditiile in care producatorul european Airbus si rivalul american Boeing se pregatesc sa anunte comenzi de in valoare de aproape 30 de miliarde de dolari, potrivit Agerpres.

- Michael Flynn, fostul consilier pentru Securitate Nationala din cadrul administratiei Trump, a negociat rapirea si predarea clericului Fethullah Gulen presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan in schimbul a 15 milioane de dolari, scrie Wall Street Journal (WSJ), citand surse apropiate anchetei desfasurate…

- Razboaiele purtate de Statele Unite in Afganistan, Irak, Siria si Pakistan i-au costat pe contribuabilii americani 5.600 miliarde de dolari de la declansarea acestora in 2001, releva un nou studiu, avansand o cifra de peste trei ori mai mare decat estimarile Pentagonului, scrie Wall Street Journal.…

- Producatorul de chipuri Broadcom Ltd a facut luni o oferta de preluare a producatorului de chipuri pentru smartphone-urile Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie, informeaza Reuters.

- Cei mai bine platiți copii din lume sunt vloggerii, cei care reușesc sa caștige sume exorbitante intr-o singura zi și asta pur și simplu distrandu-se. Cel mai bine platit copil din lumea vloggingului este Ryan, cel care are canalul de Youtube, ToysReview, și care cu peste 9,5 milioane de subscriberi…

- Foita de aur de 24 de carate si diamantele dau valoarea material a dulciurilor care ajung sa coste chiar milioane de dolari. Cicolata fina, fructe exotice, trufe sunt cateva dintre ingredientele pe care le contin cele mai scumpe trei deserturi din lume.

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta ca a primit miercuri scrisoarea de acceptare (Letter of Acceptance - LOA) din partea Guvernului SUA privind achizitionarea primului sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM) tip Patriot, in valoare de 764,78 de milioane de dolari.Acesta este…

- Mai mulți experți din domeniul energetic au anunțat astazi ca vor depune o solicitare la Procuratura Generala pentru a iniția un dosar penal pe numele președintelui Igor Dodon și șefa socialiștilor, Zianida Greceanii, pentru ca ar fi prejudiciat cetațenii R. Moldova cu aproape 15 milioane de dolari.…

- Mihaela Buzarnescu a caștigat turneului ITF de la Poitiers (Franța). Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a caștigat turneul ITF de la Poitiers (Franța), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, dupa ce a dispus in finala, cu 6-4, 6-2, de belgianca Alison van Uytvanck. Buzarnescu (29 ani,…

- Partidul Independentei, condus de premierul Bjarni Benediktsson a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare anticipate desfasurate sambata in Islanda, potrivit primelor rezultate partiale, relateaza Reuters, citata de news.ro. Formatiunea aflata la guvernare a obtinut 26% din voturi, cu…

- Decizia a fost luata 'pe baza evaluarii retrospective pe care am facut-o despre alegerile americane din 2016 și a concluziei la care au ajuns serviciile de informații americane ca atat Russia Today cat și Sputnik au incercat sa se amestece in aceste alegeri acționand pentru guvernul rus', explica…

- Asa-numita teorie a fericirii, scrisa de Einstein, s-a vandut cu un milion si jumatate de dolari. Este o singura propozitie scrisa in graba, la inceputul secolului XX, si daruita de marele cercetator angajatului unui hotel, pentru ca n-avea bani de bacsis.

- Alex McDaniel posteaza adesea glume pe Twitter despre viața de mama. Recent, a publicat un "anunt" in gluma, legat de faptul ca baiețelul ei de 3 ani incepuse sa foloseasca olița: „Vand copil de 3 ani. 12 dolari sau cea mai buna oferta" La scurt timp femeia a fost cautata de autoritați la…

- Steve Jobs a fost, cu siguranța, una dintre cele mai influente persoane din ultimii 40 de ani. Cunoștințele sale în tehnologie au schimbat total modul în care folosim astazi telefoanele mobile.

- Google investește in Lyft, un serviciu de transport care rivalizeaza cu Uber in SUA. CapitalG, unul dintre fondurile de investiții ale Alphabet, holdingul care deține Google, pompeaza alaturi de alți doi investitori un miliard de dolari in Lyft, potrivit Reuters . Ca urmare a tranzacției, David Lawee…

- Presedintele Klaus Iohannis participa in perioada 19-20 octombrie la reuniunea Consiliului European, la Bruxelles. Subiectele principale de discutie vizeaza migratia, agenda digitala a UE, securitatea si apararea, relatiile dintre Uniunea Europeana si Turcia si dosarul nord-coreean. Potrivit unui comunicat…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi și vineri, la reuniunea Consiliului European, la Bruxelles, unde se va discuta, in principal, despre migratie, agenda digitala a UE, securitate si aparare, relatiile dintre Uniunea Europeana si Turcia si dosarul nord-coreean. Conform Administrației Prezidențiale,…

- Conform unui comunicat al Administrației Prezidențiale, in cadrul intalnirii liderilor europeni vor fi discutate, in principal, subiecte privind migrația, agenda digitala a Uniunii, securitatea și apararea, relațiile dintre Uniunea Europeana și Turcia, precum și despre dosarul nord-coreean.De…

- SOCI, 17 oct — Sputnik, Victor Ciobanu. În cadrul intervenției sale în fața participanților la Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților de la Soci, Franco Frattini a menționat ca actualmente se atesta o dezordine globala, deoarece unele state iau, de sine statator,…