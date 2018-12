Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii francezi au gasit pe un stick USB care ii aparținea lui Cherif Chekatt o inregistrare video ce prezinta depunerea unui juramant de credinta fata de gruparea jihadista Stat Islamic. Chekatt a comis saptamana trecuta, un atentat la targul de Craciun din Strasbourg, care s-a soldat cu cinci…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a folosit atacul terorist de la targul de Craciun, din Franța, pentru a argumenta o postare pe Twitter despre sporirea securitații la granițele SUA. „Alt atac terorist foarte rau in Franța. Ne vom spori securitatea la granițe și mai mult. Chuck…

- Deputatul francez Bruno Studer, care reprezinta regiunea Bas Rihn – in care se afla orașul Strasbourg – in legislativul francez, a vorbit, cu lacrimi in ochi, miercuri, despre ingrozitorul atentat produs la Targul de Craciun din orașul Strasbourg. „Un barbat a comis o crima inimaginabila, luand cu lașitate…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj de condoleanțe omologului lui francez, Emmanuel Macron, in urma atentatului din Strasboug. „Am aflat cu profunda indignare despre tragicul atac armat care a avut loc in seara zilei de 11 decembrie 2018 in centrul orașului Strasbourg, soldat…

- Cherif Chekatt, autorul atacului armat, comis marti seara la Strasbourg, a fost impuscat mortal aseara intr-un schimb de focuri cu o patrula de politie, potrivit presei franceze. O operatiune de amploare s-a desfasurat, joi seara, in districtul Neudorf, unde fortele ...

- Tanarul in varsta de 29 de ani, Cherif Chekatt, nascut la Strasbourg, principalul suspect al atacului de la Targul de Craciun de acum doua zile, a fost anihilat de forțele de ordine joi seara, in cartierul Neudorf, transmite BFM TV.

- 720 de polițiști și jandarmi îl cauta în continuare pe autorul atacului de la Târgul de Craciun de la Strasbourg, dar e posibil ca acesta sa fi fugit în Germania. Marti seara, tânarul a deschis focul cu un pistol, de mai multe ori, și a lasat în urma…

- Suspectul in cazul atacului cu arma de foc de la targul de Craciun din Strasbourg este cunoscut de politie in legatura cu activitate infractionala fara caracter terorist a declarat marti seara ministrul de interne francez Christophe Castaner.