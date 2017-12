Inovatii si descoperiri care ne demonstreaza ca 2017 este unul memorabil 2017 a fost un an al multor descoperi stiintifice, care, la un moment dat, ne pot salva sau ne pot imbunatati calitatea vietii considerabil.



Multumita internetului, stiinta a devenit un punct de interes pentru milioane de oameni din intreaga lume. In fiecare an, compania de analiza Altmetric din Londra lanseaza un clasament al celor mai bune descoperiri stiintifice, noteaza Playtech.ro.



Compania nu alege descoperirile si lucrarile stiintifice in functie de cat de populare sunt in cercurile academice, ci mai degraba in functie de ce impact vor avea, la un moment dat, acestea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dezastrul de la Cernobil va ramane ca o pata neagra in istoria omenirii, asta e clar. Cateva imagini, insa, iti arata ca locurile din apropierea centralei nu sunt atat de sinistre, scriu cei de la Playtech.ro. Pripiat, odata un oras de 40.000 de oameni, este la o distanta foarte mica de Cernobil,…

- Apple si-a inselat utilizatorii prin faptul ca a incetinit, fara un avertisment in prealabil, modelele mai vechi de iPhone - e acuzatia adusa gigantului IT in cadrul celor opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois. Este posibil ca acestea sa se transforme…

- Ministerul Mediului de Afaceri ii ironizeaza pe tinerii care participa la programul Start-up Nation in documente oficiale, care insa nu au fost facute publice.Profit.ro a descoperit, la sesizarea unor candidati din program, ca functionarii ministerului asociaza aplicantilor celebra replica…

- Gabriela Firea, primarul Bucuresti, a prezentat un proiect pentru situatia taximetriei in Capitala, dar si situatia Uber si Taxify, scrie Playtech.Primaria Bucuresti vrea sa dezvolte un regulament privind activitatea de taximetrie in Capitala. Uber si Taxify sunt la mijloc. Sunt platforme…

- Economia orasului Bruxelles a suferit o lovitura grea dupa ce UEFA a decis inlocuirea orasului belgian dintre gazdele Campionatului European din 2020. Potrivit unui studiu efectuat de un student al Solvay Brussels School, pe nume Luc Jerome, Bruxelles a ratat venituri cuprinse intre 100,3…

- Camera Comunelor din Parlamentul britanic a adoptat, miercuri seara, un amendament referitor la procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, mai multi deputati conservatori votand impotriva Guvernului Theresa May. Camera Comunelor a aprobat cu 309 voturi pentru si 305 impotriva…

- Ministrul iranian al Informatiilor, Mahmud Alawi, a avertizat, marti, ca gruparea terorista Statul Islamic ar putea incerca sa-si creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte state din Asia Centrala. "Dupa infrangerile suferite in Siria si Irak si pierderea teritoriilor si controlului…

- Samsung este cel mai important producator de memorii de pe mapamond si tocmai a lansat un cip ce va face valuri pe telefoanele anului viitor, scriu cei de la Playtech. La ora actuala, cele mai spatioase telefoane din piata iti ofera 256GB de spatiu pentru o suma exorbitanta. Au existat speculatii…

- Samsung inca mai cauta sa vina cu un avantaj pe piata si, deocamdata, pare sa fi gasit o solutie intr-un telefon capabil sa-ti citeasca-n palma. Nu, nu-ti va prezice viitorul, ci iti va permite accesul, scriu cei de la Playtech. Exista o mare probabilitate sa-ti uiti parola, iar intrusii pot…

- Pe 2 decembrie au fost proteste in Piata Victoriei fata de ridicarea unui targ de Craciun. Pana la urma, decizia Primariei a fost sa anuleze planul. Subiectul a fost cat se poate de serios, dar acum, dupa ce lucrurile s-au linistit, te poti amuza cu unele dintre glumele facute pe seama deciziei Gabrielei…

- Desi este aproape imposibil sa intri in posesia unei masini Tesla Model 3 pe parcursul urmatorului an din viata ta, autoturismul a obtinut o certificare importanta, scriu cei de la Playtech. Sunt multe motive sa visezi la un Tesla Model 3. Multi si-o doresc pentru simplul fapt ca este cea…

- Daca ai vazut deja ce inventatori a dat Romania lumii, e timpul sa traiesti putin si in prezent. Sunt companii, afaceri, antreprenori care au reusit sa creeze un produs si sa iasa cu el pe piata internationala sau sa dezvolte un domeniu la care altii nu s-au gandit. Oamenilor din Romania le…

- Romania isi sarbatoreste aniversarea pe 1 decembrie. Orice parere ai avea despre ea, din aceasta tara au pornit oameni cu o minte geniala. Acestia sunt acei inventatori si creatori de care sa fii mandru. Romania a dat multi oameni de stiinta ilustri in medicina, tehnologie, aviatie, inginerie…

- Metroul va circula in perioada minivacantei de Ziua Nationala, 30 noiembrie - 3 decembrie, conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale, anunta Metrorex. Compania precizeaza insa ca va introduce trenuri suplimentare "pentru a veni in intampinarea celor care vor sa asiste…

- Flote intregi de drone civile vor putea fi vazute curand pe cerul Marii Britanii. Guvernul de la Londra doreste ca, din 2019, acestea sa transporte consumabile medicale urgente. Astfel, vor fi evitate blocajele din trafic si ar putea sa fie salvate vieti. Cinci orase britanice urmeaza sa fie…

- Noua masina a constructorului de la Mioveni a fost prezentata in septembrie, in Germania, iar acum sunt oficiale si preturile pentru piata din Romania. Iata cat costa Dacia Duster 2018. Noua Dacia Duster are 4,3 metri lungime, o latime de 1,8 metri si o garda la sol de 21 cm. Portbagajul are…

- Cercetatorii sustin ca in 2018 un miliard de oameni ar putea suferi in urma unor cutremure devastatoare aparute ca rezultat al incetinirii rotatiei Pamantului, scriu cei de la Playtech. Dr. Roger Bilham de la Universitatea din Colorado si Rebecca Bendick de la Universitatea din Montana au…

- Hackerii au accesat milioane de conturi ale utilizatorilor Uber anul trecut, insa compania a facut public acest lucru abia marti. In 2016, doua persoane din afara companiei au accesat informatiile personale a 57 de milioane de utilizatori Uber, inclusiv nume, adrese de mail si numere de telefon,…

- iPhone X va fi legendar. Multi, inclusiv Apple, i-au zis telefonul viitorului. Nu va fi asa, e telefonul urmatorului an, dar si asa reprezinta o borna in tehnologie. Acest review a intarziat. De 19 zile, iPhone X a intrat in magazine si a disparut la fel de repede din stoc. Sunt asteptate…

- Ca orice alt serviciu online care se respecta, Uber face eforturi sa se adapteze nevoilor clientilor sai prin actualizari regulate de functionalitate. Incercand sa faca viata mai usoara celor care calatoresc mai mult in perioada sarbatorilor de iarna, Uber a pregatit o serie importanta de…

- Printr-un experiment pe care nu si l-a dorit nimeni, Facebook a decis sa nu te mai lase sa-ti stergi postarile prin versiunea web a serviciului. Ca multe alte servicii online cu o baza semnificativa de utilizatori, cei de la Facebook fac deseori experimente pe un numar limitat de persoane.…

- Samsung Galaxy S9 si S9 Plus ar fi pregatite de lansare mai devreme fata de intervalul de anul acesta, asa ca deja incepem sa avem informatii despre ele, scrie Playtech.ro. Samsung Galaxy S9 si Galaxy S9 Plus ar trebui sa apara mai devreme in 2018 decat au aparut in 2017; avand in vedere ca…

- Nimic nu este mai frustrant decat sa investesti 5.000 sau 6.000 de lei intr-un iPhone X si sa observi ca ecranul refuza sa raspunda la comenzi in frig, scriu cei de la Playtech. Se apropie prima iarna prin care vor trece utilizatorii de iPhone X. In functie de zona in care te afli pe glob,…

- Marea Britanie trebuie sa clarifice in cel mult doua saptamani problema datoriilor fata de Uniunea Europeana, estimate a fi intre 60 si 100 de miliarde de euro, afirma Michel Barnier, negociatorul-sef european, avertizand ca, in caz contrar, Bruxelles-ul nu va initia curand negocierile pe tema relatiilor…

- Proiectul de lege privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Euroeana, pe care Guvernul britanic il va supune aprobarii Parlamentului, va stabili pe 29 martie 2019, la ora 23.00 GMT, data iesirii efective din UE, a anuntat ministrul insarcinat cu Brexitul David Davis. "Am ascultat opinia…

- Trei zboruri TAROM vor inregistra, vineri, intarzieri cuprinse intre 45 de minute si o ora si 45 de minute in urma reprogramarii, din motive tehnice, a cursei Bruxelles - Bucuresti, informeaza compania pe propria pagina de Internet. "Compania TAROM informeaza ca aeronava programata sa opereze…

- Dupa lansarea celui mai recent sistem de operare, iOS 11.1, la finele lunii octombrie, utilizatorii de iPhone au luat cu asalt retelele de socializare, raportand o problema. Acestia se declara frustrati ca sub nicio forma nu pot folosi litera "I". Cei care au trecut pe noul sistem de operare…

- Compania aeriana finlandeza Finnair a demarat un program care presupune cantarirea pasagerilor sai, inainte de decolare, pentru a avea informatii exacte despre greutatea de la bord, in timpul zborurilor sale. Marti si miercuri, au fost cantariti primii pasageri pe aeroportul din Helsinki,…

- Odata cu lansarea smartphone-ului iPhone X, Apple a creat si un ghid video pentru a-i ajuta pe utilizatori sa se familiarizeze cu noul sau telefon. Compania din Cupertino nu a mai creat astfel de clipuri de introducere din 2007, cand a prezentat lumii primul iPhone, un telefon diferit de dispozitivele…

- Serviciul de mesagerie WhatsApp a cazut vineri, la nivel mondial, timp de peste o ora. Aplicatia a cazut la ora 7:38 GMT, cel mai probabil din cauza unor probleme tehnice si nu a unui atac al hackerilor, a declarat expertul in securitate informatica si hacking Deepak Daswani, conform EFE.…

- In ultimii ani, Uber s-a extins considerabil. Astfel, Uber s-a gandit sa intoarca favorul si sa ajute oamenii sa calatoreasca in conditii mai "omenesti", noteaza Playtech. Uber are doua dimensiuni: intai, e o alternativa la taximetria clasica si o cale pentru diversi soferi sa castige bani,…

- A trecut aproape un deceniu de cand HTC facea primul telefon cu Android si niciodata pana acum n-a parut mai departe de dorintele utilizatorilor ca acum, scriu cei de la Playtech.ro. HTC are doua noi telefoane: U11 Plus si Life. Unul e mai bun si altul mai prost decat modelul deja lansat in…

- Mita in domeniul Sanatatii ajunge la 20%, in IT la 10% si in infrastructura intre 2% si 5%, sustine procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Potrivit acesteia, spaga se cere companiilor in numerar si reprezinta un anumit procent din valoarea contractului pe…

- Nokia 2, un telefon a carui existenta a fost dezvaluita recent, a fost lansat oficial si vine cu specificatii entry-level, dar si cu un pret excelent. HMD Global continua sa isi extinda portofoliul de telefoane Nokia, odata cu preluarea brandului si relansarea liniei de smartphone-uri. Dupa…

- Lada a disparut defintiv de pe piata auto din Franta. Tribunalul Comercial Versailles a pronuntat lichidarea companiei Lada Franta, la o saptamana distanta de la intrarea in faliment, anunta site-ul autoactu.com. Lada, produsa de compania rusa AvtoVAZ, care apartine de grupul Renault-Nissan,…

- Ne-am gandit cu totii ce am face daca ziua ar avea 25 de ore, iar viitorul s-ar putea sa ne raspunda la o asemenea intrebare. Schimbarile despre care vorbim sunt unele ce vor avea loc pe termen foarte lung, dar sunt o certitudine. Un studiu asupra mareelor arata ca exista un efect de franare…

- Un peisaj rural din Romania, surprins cu aparatul foto de o tanara romanca ce traieste la Londra, a castigat saptamana aceasta concursul "Big Picture" organizat de The Telegraph, in urma votului dat de cititori. In plus, Diana Buzoianu (foto) a obtinut ca premiu un aparat foto profesionist,…

- Brexitul va face ca la granita Regatului Unit sa se lucreze la foc continuu. Un raport oficial al Oficiului National de Audit al Marii Britanii arata ca volumul de munca de la granite va fi imens pentru angajati. In conditiile in care forta de munca de la granite a scazut cu 4% in ultimii…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat la Bruxelles, a transmis vineri ca negocierile pentru urmatoarea faza a Brexit-ului au fost intense si ca, desi s-au facut progrese, acestea nu sunt suficiente. "Negocierile au fost intense, s-au facut progrese, dar nu suficiente. Am constatat ca nu s-au…

- Jurnalistii englezi sustin ca noua Dacia Duster este o masina grozava pentru persoanele care nu isi permit un SUV din clasa celor produse de Land Rover. Publicatia Autoexpress a prezentat recent un top al celor mai bune autoturisme de teren din acest an, iar Dacia Duster, desi nu a intrat…

- Huawei Mate 10 Pro e oficial de azi. Are un nume similar altor telefoane produse de Huawei, dar e putin mai mult decat restul modelelor, scrie Playtech.ro. Huawei Mate 10 Pro a fost prezentat oficial pe 16 octombrie, in Germania. Este inca un pas din partea companiei de-a spune ca este una…

- "The Pink Raj", despre care expertii afirma ca este cel mai mare diamant roz din lume, estimat la 30 de milioane de dolari, va fi pus in vanzare in cadrul unei licitatii ce va avea loc la Geneva in luna noiembrie. Nestemata, ce are 37 de carate, a fost expusa pentru public in aceasta saptamana…

- Gigantul IT Samsung continua sa inregistreze profituri record, dar problemele de la nivelul conducerii au ajuns sa se reflecte in demisia CEO-ului Kwon Oh-hyun, scrie Playtech. Samsung este un gigant tehnologic ce activeaza intr-un numar important de domenii, cu divizii standalone ce genereaza…

- Intr-o lume plina de ecrane dreptunghiulare, ne este poate dificil sa ne amintim de vremurile in care ecranele depaseau cu greu 3 inci. Totusi, drumul pana la gadgeturi precum Samsung Galaxy S8 si iPhone X a fost presarat cu tot felul de tentative de design creativ, scriu cei de la publicatia de specialitate…

- Amazon a lansat o noua versiune a celui mai scump Kindle din portofoliu, Oasis, acesta devenind si primul ebook reader al companiei americane care iese din apa nevatamat. Noul Kindle Oasis pastreaza in linii mari designul versiunii de anul trecut, cu una din laturi semnificativ mai lata decat…

- Pe data de 20 decembrie 2003, primul fisier de pe un site de torrente a fost urcat in mediul online continand versiunea ASCII a filmului "The Matrix". Astazi, dupa miliarde de fisiere de torrente piratate, descarcate si inchise, varianta filmului "The Matrix" in format ASCII din 2003 inca exista, scriu…

- Despacito e melodia cu cel mai urmarit videoclip de pe YouTube si, absolut surprinzator, e imnul Bulgariei. Cel putin daca te iei dupa un iPhone, scriu cei de la Playtech. Despacito este o melodie interpretata de Luis Fonsi si Daddy Yankee si a cucerit in aceasta vara Internetul, radioul si…

- Google Pixel 2 a fost lansat miercuri seara in doua variante de diagonala, modelul standard si varianta Google Pixel 2 XL. Google Pixel 2 impreuna cu fratele sau mai mare au fost subiectul multor zvonuri in ultimele luni. Cum s-a intamplat si in cazul Apple, gigantul din Mountain…

- Timp de aproximativ un an am dezbatut atacurile asupra serverelor Yahoo care au lasat sute de milioane de conturi vulnerabile. Se pare insa ca au fost mai multe, scriu cei de la PLAYTECH. Yahoo a pus bazele Internetului asa cum il stim astazi. Timp de cativa ani, a fost imposibil sa nu ai…