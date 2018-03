Inovatie tehnologica: Cine trece strada ilegal va fi amendat pe baza recunoasterii faciale (Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE Gorj, Dian Popescu, atrage atenția ca protestele spontane sau dirijate fac rau Complexului Energetic Oltenia. Fostul consilier al ministrului Energiei a venit cu o reacție in urma marșului minerilor de la Cariera Jilț la Targu-Jiu din ziua semnarii contractului colectiv…

- La prima vedere, un om de afacere de succes, fost candidat la funcția de primar al orasului Rezina, om cu ”demnitate” și ”onestiate”, un om ce e gata sa iasa în strada pentru asa-zisul ”binele oamenilor”, doar ca adevarul despre acesta nu-l cunosc cu toții…. …

- Politia rutiera din orasul chinez Shenzhen, din sudul tarii, va amenda pietonii care nu au respectat regulile de circulatie prin SMS si le va afisa fetele pe un ecran gigant pentru a-i expune oprobiului public, relateaza marti EFE. Gratie tehnologiei inteligentei artificiale si recunoasterii faciale,…

- Actiunile Facebook au scazut cu peste 5% in timpul tranzactiilor de luni, dupa anuntarea de catre autoritatea pentru protectia consumatorilor a unei investigatii referitoare la modul in care compania a permis ca datele a 50 de milioane de utilizatori sa ajunga in posesia firmei de consultanta politica…

- Facebook a spus ca a stocat date privind istoricul apelurilor si SMS-urile unora dintre utilizatorii de Android, atunci cand istemul a sincronizat contactele cu aplicatia Messenger sau Facebook Lite, potrivit The Wall Street Journal. Facebook a numit acest feature ca fiind unul optional…

- Guvernul Marii Britanii va cere Facebook, Google, Twitter si altor companii tehnologice sa simplifice politicile de management al datelor utilizatorilor, dupa dezvaluirile aparute despre nereguli. Matt Hancock, ministrul pentru tehnologie digitala, cultura si media, a declarat publicatiei…

- Compania aeriana TAP Air Portugal a anuntat peste 100 de pasageri ai unui avion care urma sa decoleze din Stuttgart cu destinatia Lisabona ca zborul va fi anulat din cauza „incapacitatii co-pilotului”, scrie The Guardian. Zborul a fost anulat dupa ce un angajat al aeroportului a observat cum…

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki a notat, sambata, pe Twitter, ca incurajeaza mereu fanii sa isi incurajeze favoritii, insa la meciul sau cu Monica Puig, din turul doi al turneului Miami Open, s-au depasit anumite limite, unii spectatori jignind-o si amenintandu-i familia. „Seara trecuta…

- Divizia Textron Vehicule Specializate a deschis și la Pitesti o sucursala unica in cadrul Grupului, specializata in dezvoltarea de software și se alatura astfel altor Companii care apeleaza la talentul romanesc din aceasta ramura. Firma a creat deja 40 de locuri de munca in high-tech si are de gand…

- Poliția americana a publicat filmarea accidentului fatal in care a fost implicat o mașina autonoma Uber. Oamenii legii din Tempe, Arizona, a publicat pe Twitter un clip video care combina filmarea din doua unghiuri a accidentului fatal in care a fost implicata o mașina autonoma Uber. Clipul video este…

- Actiunile Facebook au scazut luni cu pana la 8,1%, cel mai mult dupa 2015, sub presiunea oficialilor americani si europeni care au solicitat companiei raspunsuri la informatiile ca firma de consultanta politica Cambridge Analytica, care l-a sprijinit pe Donald Trump in campania electorala, a folosit…

- Potrivit unui proiect de lege, care a trecut de comisiile de specialitate din Senat, orice poprire pe conturi va putea fi facuta abia dupa ce un judecator va spune ca suma ramasa de plata nu contine comisioane abuzive. Masura va aduce, insa, costuri suplimentare celor pe care alesii vor sa-i ajute,…

- Saptamana trecuta, Waymo, divizie a grupului Alphabet, compania mama a Google, a prezentat un film cu oameni calatorind intr-unul din minivan-urile sale autonome. Oamenii se jucau pe telefoane, cascau, iar unul a atipit. Mesajul: Masinile autonome sunt atat de sigure incat sunt plictisitoare. Clipul…

- Tara vecina ar urma sa decida pana la mijlocul acestui an daca va continua sau va pune capat planurilor de reluare a constructiei unei noi centrale nucleare la Belene, un proiect estimat la cel putin 10 miliarde euro. In 2008, compania rusa Atomstroyexport si compania energetica de stat NEK au semnat…

- Serviciul muzical de streaming are o vechime de 10 ani si Spotify se pregateste de listarea la bursa de aceea trebuie sa-si rezolve aceste probleme. Compania a gasit o metoda inedita de a face asta. Le-a cerut celor 160 de milioane de utilizatori sa faca anumite editari asupra datelor printr-un feature…

- Un caine a murit pe o cursa United Airlines dupa ce un insotitor de zbor a obligat-o pe stapana sa puna animalul in compartimentul de bagaje de deasupra scaunelor, scrie Guardian. Compania aeriana a spus ca isi asuma intreaga responsabilitate. Pe zborul United Houston-New York de luni,…

- Aceasta casa costa doar 10.000 de de dolari și poate fi construita in 24 de h. O companie din SUA a prezentat oficial casa care se poate construi in cel mult 24 de ore. Firma din Texas folosește tehnologia de printrare 3D pentru a ridica construcția. Potrivit CBS Local, este vorba despre o locuința…

- Compania rusa de distribuție 1C Company anunța ca trei jocuri video vor fi dezvaluite la PAX East 2018, intre 5 și 8 aprilie. Ele sunt deschise astfel: Un joc strategy/RPG desenat de mana Un joc arena fighting cu magie Un Action RPG cu tematica nordica Firma are multe IP-uri bune in…

- Compania CEFC China Energy, care a fost odata unul dintre cele mai efervescente conglomerate de pe piata de achizitii, cauta finantari de la institutii financiare nebancare pe termen scurt, indiferent de costuri, pe fondul unei crize de lichiditate cu care se confrunta in contextul in care presedintele…

- Cel mai bogat om din China la ora actuala este CEO-ul "Facebook-ului chinezesc". Averea lui Ma Huateng, seful Tencent, a crescut de peste doua ori anul trecut, la 47 de miliarde de dolari, conform unui raport publicat in aceasta saptamana de firma de cercetare Hurun Report din Shanghai, care…

- Probleme cu furnizarea de gaz la Timișoara. De cateva zile, timișorenii branșați la sistemul local au observat ca au caloriferele mai reci decat de obicei. Oamenii au sunat disperați la Colterm. Compania locala de termoficare susține ca la sistem ar fi fost mai multe avarii in acest weekend, pe care…

- Chinezii au deschis un supermarket complet digital, complet automatizat, fara personal. Clientul intra in supermarket folosind aplicația, iși alege produsele, iar la ieșirea din magazin, plata se face automat, prin intermediul aplicației. „In incinta sunt amplasate cinci camere video. Daca…

- Ciorapii de dama, indiferent de cât de scumpi ar fi, au o mare problema: se agata si se rup repede, astfel ca nu pot fi purtati de prea multe ori, problema la care o companie americana anunta ca ar fi gasit o solutie. Firma, Sheerly Genius, propune niste ciorapi care…

- Kylie Jenner a renuntat la Snapchat, iar compania a pierdut 1,5 miliarde de dolari? La nivelul surorilor Kardashian, orice miscare pe care o fac se transforma in incasari fabuloase ori, cum este cazul de fata, in pierderi masive. Kylie Jenner a postat pe Twitter un mesaj in care spune ca nu mai foloseste…

- Compania japoneza Sumitomo Forestry planuieste sa contruiasca pana in 2041 cel mai mare turn de lemn din lume. Firma va marca, astfel, 350 de ani de existenta. Potrivit companiei, cel mai mare furnizor...

- Un grup de oameni de știința tocmai ce au creat o tehnologie desprinsa parca din filmele science-fiction, pentru eradicarea cancerului. Oamenii de știința din Universitatea Arizona, in colaborare cu mai mulți cercetatori de la Centrul Național de Nanoștiința și Tehnologie al Academiei Chineze…

- Amazon le ofera angajatilor pâna la 5.000 de dolari pentru a demisiona, daca sunt de acord sa demisioneze. Compania vrea sa ramâna numai cu cei mai buni și dedicați angajați, scrie Business Insider. ”Vrem ca oamenii care lucreaza…

- Auzim informatii despre gama de smartphone-uri Alcatel pentru anul 2018 de cateva luni deja, insa abia la CES compania a decis sa le prezinte intr-o maniera limitata. Se pare insa ca primele trei dispozitive din familia noua de produse Alcatel va ajunge pe piata saptamana urmatoare, cu doar cateva zile…

- O firma care a obtinut licenta de distributie a gazelor naturale in comunele judetului Iasi isi bate pur si simplu joc de consumatori @ Pentru a racorda o casa la reteaua de gaze, firma Design Proiect SRL percepe sume exorbitante @ In plus, pentru a fi racordati la retea, oamenii asteapta si cate un…

- Comuna Mera risca sa ramana fara serviciu de colectare a gunoiului menajer de la populație. Conducerea Primariei Mera i-a anunțat pe locuitorii comunei ca firma care se ocupa de colectarea gunoiului nu vrea sa mai vina din cauza cheltuielilor foarte mari pe care trebuie sa le faca. Mașina care colecteaza…

- Presedintele american Donald Trump a criticat luni sistemul de sanatate public al Regatului Unit, NHS, ”pe cale sa dea faliment” in opinia sa, dupa care a primit o replica usturatoare de la ministrul britanic al Sanatatii Jeremy Hunt, relateaza AFP. ”Democratii imping la un sistem de acoperire universala…

- Profitul consemnat de Facebook in ultimul trimestru din 2017 a crescut cu 20% comparativ cu perioada similara din 2016, ajungand la 4,26 miliarde de dolari. Totodata, veniturile au crescut cu 47%, la 13 miliarde de dolari. Compania a incheiat anul cu 25.105 de angajati si 1,4 miliarde de utilizatori…

- Adidas, firma de echipament sportiv care a renunțat recent la contractul de sponsorizare cu Simona Halep, a oferit o prima reacție dupa finala incredibila de la Australian Open, caștigata de Caroline Wozniacki in trei seturi, scor 7-6 (2), 3-6, 6-4.Firma germana, care de altfel o sponsorizeaza…

- Pozele de mai jos nu reprezinta o batjocura la adresa copilului, ci, mai degraba, un cadou nemaipomenit pe care i l-au oferit parinții. Fetița din poze se numește Tippi Benjamine Okanti Degré și a avut o copilarie incredibila.

- O filiala a gigantului asiatic, specializata in consultanța și servicii, și-a deschis o sucursala la București. Miza afacerii ar fi exploatarile de petrol și gaze din Marea Neagra. Compania energetica chineza și-a stabilit sediul intr-un t imobil din centrul Capitalei. Romania devine astfel…

- "Din cauza conditiilor nefavorabile de vreme, tot traficul aerian a fost suspendat momentan", scrie pe pagina oficiala de Twitter a aeroportului. Cel putin 260 de zboruri au fost anulate. De asemenea, gara principala din Haga a fost inchisa din cauza ingrijorarii ca furtuna ar putea darama o parte…

- Magazinele H&M din orașul sud-african Johannesburg au fost distruse de mai mulți manifestanți in urma reclamei controversate. Oamenii au devastat mai multe magazine, dupa ce un copil de culoare a fost fotografiat cu un hanorac pe care scria „cea mai tare maimuța din jungla”, amintește The Guardian.…

- Cu un capital imens de popularitate pe toate meridianele, dubla finalista de la Roland Garros a tratat in ultimele saptamani ale anului de pe alte pozitii cu compania fondata de neamtul Adi Dassler. Si-a expus franc cerintele de ordin financiar in fata oamenilor cu drept de semnatura de la Adidas, insa…

- H&M a starnit un val de controverse cu o reclama in care apare un copil de culoare care poarta un hanorac cu mesajul „Cea mai tare maimuța din jungla” . Mai multe vedete au criticat compania, in timp ce rapperul The Weeknd a anunțat ca nu mai colaboreaza cu brandul. „M-am trezit in aceasta dimineața…

- Bata Sky Imobiliare, companie in insolventa detinuta de Nelu Iordache, fostul proprietar al Blue Air, ar putea reintra in posesia activelor companiei aeriene dupa ce Tribunalul Ialomita a decis sa anuleze contractul de transfer al activelor Blue Air, la circa patru ani dupa ce tranzactia a fost…

- Vietnamul a decis sa utilizeze 10.000 de membri ai divizei cibernetice din cadrul fortelor militare pentru a lupta impotriva a ceea ce guvernul considera ca fiind o amenintare in crestere din partea „perspectivelor eronate” promovate pe internet, potrivit Bloomberg. Force 47 a lucrat intens…

- Simona Halep, locul I WTA, a declarat, luni, la Shenzhen, ca nu are in acest moment niciun sponsor tehnic dupa despartirea de Adidas, produsa la finalul anului 2017. “Cu Adidas s-a terminat. Ieri a fost ultima zi in care am purtat echipament Adidas. Nu am nimic in acest moment. Managerul meu se ocupa…

- Presedintele Donald Trump a afirmat, duminica, intr-o postare pe Twitter, ca SUA urmaresc cu atentie protestele din Iran, apreciind ca oamenii si-au dat seama in sfarsit ca banii lor sunt pusi in slujba terorismului, relateaza News.ro. Pe de alta parte, presedintele iranian Hassan Rouhani a denuntat…

- Pornim intr-o scurta calatorie pe glob, ca sa vedem cum se traieste trecerea dintre ani prin China, Brazilia, America, Africa, Spania, Italia, Danemarca, Germania, Ungaria, Rusia si America. Hai cu noi! Chinezii –noul an chinezesc se numeste „Yuan Tan". Sarbatoarea trecerii in noul an este…