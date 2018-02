Stiri pe aceeasi tema

- Nimic nu este mai dureros pentru un caine decat sa fie abandonat de oamenii pe care ii iubește și in care a investit mult.Personalul unui adapost de animale nu știa ce se aude din cușca unui patruped și s-a apropiat de el.

- Oamenii de stiinta s-au folosit de razele X pentru a face cunoscute secretele din spatele picturilor si sculpturilor lui Pablo Picasso. Tehnologia le-a permis sa descopere lucrari pana acum necunoscute lor, care sa-i ajute la conturarea unei istorii a artei mai bogate in detalii, scrie Gizmodo.

- Tumorile canceroase se micsoreaza daca nu mai primesc sange. Este concluzia unui studiu facut pe soareci cu nanoroboti autonomi.Infometarea celulelor bolnave le va determina sa-si piarda din dimensiuni, fara sa afecteze celulele sanatoase care le inconjoara.

- Accenture a lansat raportul sau anual Technology Vision 2018 ce previzioneaza tendințele în domeniul tehnologiei cu impact major asupra mediului de afaceri în urmatorii trei ani. Conform raportului, progresele în domeniul Inteligenței Artificiale (AI) și a altor tehnologii accelereaza…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Vrancea a trimis in școli o adresa, potrivit careia Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) reia apelul public pentru selectia cadrelor didactice in vederea constituirii grupurilor de lucru (pe discipline) care vor evalua proiectele de manuale scolare pentru…

- O eleva a Colegiului Național 'Vlaicu Voda' din Curtea de Argeș i-a transmis un mesaj dureros președintelui Klaus Iohannis. Deaconeasa Bianca-Ștefania susține ca dupa ce va termina liceul va pleca din România pentru ca, în opinia sa, șansele de supraviețuire în aceasta țara sunt aproape…

- Scrisoarea integrala a elevei Deaconeasa Bianca-Ștefania: ”Buna ziua,domnule președinte! Astazi m-am hotarat sa va scriu,sa va scriu fara a va leza sau a va adresa injurii fara de noima. Ma numesc Deaconeasa Bianca-Ștefania și sunt eleva la Colegiul Național "Vlaicu Voda" din Curtea de Argeș.…

- Tehnologia nu mai inseamna aparate de sine statatoare sau roboței care se chinuiesc sa mearga sau sa ne raspunda la intrebari simple. In acest moment, tehnologia a ajuns sa acapareze aproape toate domeniile și foarte multe obiecte din viața de zi cu zi. Televizoarele sunt smart, frigiderele pot sa fie…

- In Militari se aplica legea junglei. Pentru ca nu sunt suficiente locuri de parcare, oamenii apeleaza la tot felul de tertipuri. De exemplu, locuitorii Sectorului 6 fac propriile reguli pe care le aplica fara ca oamenii legii sa ia vreo masura. Pe strada Drumul Timonierului, am fotografiat cum a…

- S-a implinit un an de la acreditarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistica Panciu (CNIPT). Certificatul de acreditare, emis de catre Autoritatea Naționala pentru Turism, a fost primit pe data de 3 februarie 2017.CNIPT Panciu a fost realizat la inițiativa primarului…

- Scandalul standardelor duble | CE va lansa o campanie de testare a produselor alimentare Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est.…

- Ar putea fi creat un vaccin impotriva cancerului? Un experiment recent, care a eliminat tumorile la soareci, aduce o raza de speranta: cercetatorii de la Universitatea Stanford din Statele Unite au descoperit ca injectarea unei combinatii de doua substante imuno-stimulatoare direct in tumorile solide…

- ING Romania anunta un nou model operational implementat in 33 de sucursale proprii si integrarea serviciilor bancare pe platformele sale digitale. Astfel, pe parcursul acestui an, ING va face tranzitia catre un model digital de tip self-service si va recrea fluxul operational, in contextul in care…

- Vorbim despre o planta banala, pe care o rupem atunci cand creste in stratul de flori. Beneficiile ei insa pentru sanatatea noastra sunt multiple. E pacat ca nu o folosim. Ceaiul de papadie actioneaza asupra celulelor canceroase, deoarece le ucide in termen de 48 de ore, protejandu-le astfel pe cele…

- Secolul tehnologiilor informaționale iși pune mprenta și pe ceea ce avem din punct de vedere spiritual. Știu, ați auzit aceasta fraza de nenumarate ori, nici nu-i mare noutate. Nu e noutate nici faptul ca ne transformam in roboți fara a ne da seama. Tehnologia schimba tradiții și obiceiuri. Oamenii…

- Cazul militarului care și-a ucis iubita, la doar cateva luni dupa ce testele psihologice facute periodic angajaților Ministerului Apararii Naționale aratau ca omul este apt, dar și cazul polițistului pedofil care a trecut cu brio timp de zece ani toate testarile psihologice, perioada in care ataca femei…

- Oamenii de știința din China au reușit sa cloneze doua maimuțe folosind tehnica complicata utilizata și in cazul clonarii oii Dolly. Sunt primele primate care au fost clonate prin aceasta tehnica iar oamenii de știința spun ca rezultatele obținute ii vor ajuta pe medici sa ințeleaga mai bine bolile…

- In cadrul celui mai important targ educational din lume – BETT – desfașurat la Londra in perioada 24 – 27 ianuarie, Microsoft Corp. iși continua angajamentul de a susține fiecare elev sa creeze lumea de maine adaugand funcționalitați noi suitei Office 365 Education. Tehnologia are puterea de a accelera…

- Arta poate fi creata din aproape orice. O demonstreaza locuitorii din Rwanda, care fac picturi din balega de vaca. Tehnologia pe care o folosesc acestia este transmisa din generatie in generatie. Primele desene din balega de vaca au fost create in secolul 18.

- Tehnologia de la distanta a dronelor a dus la salvarea unei perechi de inotatori care s-au aventurat in largul coastei Australiei. Procedura de salvare a durat mai putin de 70 de secunde. Comparativ cu timpul de sase minute necesar pentru ca un...

- "Nicolae Stanciu a terminat testele fizice la Facultatea de Educatie Fizica si Sport din Praga, Negocierile cu reprezentantii clubului vor continua", a anuntat Sparta Praga. Potrivit presei belgiene, Stanciu ar urma sa semneze un contract pe trei sezoane si jumatate, pentru 1,1 milioane de euro anual,…

- O noua cercetare publicata marti in jurnalul eLife sugereaza ca epurarea este o practica importanta in cadrul coloniilor de furnici actionand ca un mecanism de aparare contra infectiilor, informeaza Phys.org si UPI, transmite AGERPRES . O echipa de oameni de stiinta din mai multe tari a descoperit ca…

- Oamenii de stiinta anunta ca au descoperit pe Marte straturi masive de gheata. Descoperirea ar putea schimba viziunea cercetatorilor în privinta eventualei colonizari a planetei rosii. Cercetatorii au descoperit straturi gigantice de gheata pe planeta Marte. Oamenii…

- Tehnologia a cunoscut salturi impresionante in ultimii ani si nu pare sa se opreasca, de la asistenti virtuali, masini autonome la inlocuirea angajatilor cu roboti, planeta trece printr-o noua revolutie industriala in care digitalizarea dicteaza. 0 0 0 0 0 0

- Cercetatorii de la MIT (Massachusetts Institute of Technology) au dezvoltat o capsula care poate transporta in organism doza saptamanala de medicamente anti-HIV dintr-o singura administrare. O asemenea inovație ar ușura mult disponibilitatea pacienților de a respecta tratamentul strict, constand intr-un…

- Ministerul Educatiei Nationale a reglementat modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuniversitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE). Procedura a fost aprobata prin ordinul ministrului Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop, si…

- Multe companii vor expune la CES tehnologie care da un mare grad de autonomie masinilor, insa cateva au dat si drumul unor teste pe strazile din Las Vegas. Cel mai cunoscut este parteneriatul dintre Lyft si Aptiv care a pus pe strazile celebrului oras opt masini BMW Seria 5 care se pot conduce (aproape)…

- Au aparut și reacțiile specialiștilor. Liviu Chisnoiu, colonel de poliție in rezerva - psiholog principal spune ca acest caz este unul izolat și ca nu are sens sa existe o tendința de generalizare: ”Chiar daca a recunoscut fapta, are dreptul la aparare. Va fi supus unei evaluari psihiatrice și se…

- Centrul Național pentru Evaluare și Examinare (CNEE) a finalizat procedura de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice in vederea utilizarii la grupe/clase de preșcolari/elevi, conform prevederilor articolului 11 din ordinul de ministru nr. 5.062/26.09.2017. Rezultatele sesiunii de aprobare/avizare…

- Testele au inclus doar noua pacienti, insa oamenii de stiinta considera ca daca rezultatele experimentului vor putea fi reproduse si in cazul unor studii mai ample, atunci acel "reovirus", ce exista in stare naturala, ar putea fi transformat intr-o imunoterapie eficienta pentru pacientii diagnosticati…

- Testarea unui tratament potential eficient impotriva cancerului cerebral a aratat ca un virus care este injectat direct in fluxul sangvin poate sa ajunga la tumorile aflate in straturile profunde ale creierului si sa declanseze sistemele de aparare din organismele pacientilor, care incep sa atace…

- Inchide ochii și gandește-te la o lista de acțiuni pe care ai vrea sa le faci in 2018. Sigur multe dintre ele se invart in jurul practicilor de mindfulness, a bucuriei de a avea mai mult timp la dispoziție pentru ceea ce conteaza sau simplificarea task-urilor zilnice. Odata cu amploarea de care se bucura…

- Vicepresedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Alexandru Deaconu, a declarat, joi, ca asistenta video pentru arbitraj (VAR) va include si Goal-Line Technology, care stabileste daca mingea a trecut sau nu cu toata circumferinta linia portii. Goal-Line Technology ar costa in jur de 100.000…

- Principalul suspect in cazul crimei de la metrou, o femeie de 36 de ani, a fost retinuta pentru 24 de ore, urmand sa fie dusa in fata judecatorilor, cu propunerea de arestare preventiva. Anchetatorii incearca sa afle care este motivul crimei. „In cursul nopții, polițiști ai Brigazii de Poliție Transport…

- Testele de personalitate arata chiar și acele calitați pe care oamenii nu le arata. Ai curaj sa incerci? Tot ce ai de facut este sa alegi o pana din imaginea de mai sus și apoi sa afli ce spune asta despre tine!

- Proteste in fata Guvernului Romaniei. Aproximativ 2.000 de oameni, membri ai Blocului National Sindical, au iesit in strada nemultumiti de masurile fiscale adoptate de Executiv. Oamenii se tem ca, incepand cu anul viitor, vor fi afectati direct de legile adoptate.

- Poliția din New York a confirmat pe contul de Twitter ca intervine in centrul Manhattan-ului dupa ce mai mulți cetațeni au confirmat o explozie. Mai multe linii de autobuz au fost evacuate. UPDATE 15:31 O persoana a fost arestata, titreaza presa americana. Explosion in Manhattan pic.twitter.com/avH0Ng8cPs…

- Trebuie sa incepem sa ne punem serios problema demararii procedurilor de inițiere a unui referendum local pentru demiterea primarului municipiului Alba Iulia, domnul Mircea Hava, deoarece, cu buna știința, a incalcat Constituția Romaniei. Am primit zeci de telefoane de la albaiulieni dupa ce, la Primaria…

- Teama de a vorbi in public (glosofobia) este prezenta, in doze mai mari sau mai mici, in fiecare dintre noi. In timp ce unii reusesc sa-si infranga aceasta fobie dupa mai multe aparitii publice reusite, altii sunt mai retinuti si gasesc orice scuza pentru a evita acel moment ce le provoaca emotii puternice.…

- Ultimul deceniu a inregistrat progrese uriase in tehnologie si inovatie. Tehnologia ne-a imbunatatit vietile si felul in care lucram in moduri pe care nu ni le-am fi putut imagina acum zece ani. Daca ne uitam in urma, locurile de munca din prezent sunt in multe privinte de nerecunoscut fata de cele…

- Medicii au au efectuat o interventie minim invaziva de endoprotezare a unui anevrism de aorta abdominal la un pacient de 65 de ani cu multiple boli asociate. O operatie clasica i-ar fi pus viata in pericol. Interventia a fost o premiera nationala.

- Utilizarea tehnologiei standardizate NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT) a fost testata de Vodafone Romania si OMV Petrom in industria de petrol si gaze, cele doua companii verificand aceasta tehnologie pe echipamente situate in proximitatea sondelor in productie, in zone izolate, fara acces la internet…

- Comisia speciala privind modificarea legilor justitiei, cunoscuta drept Comisia Iordache, continua, azi, dezbaterile pe aceste inititive legislative, fiind discutata procedura de numire a procurorilor-sefi. Astfel, alesii vor decide daca il elimina sau nu pe presedintele Klaus Iohannis din aceasta procedura.