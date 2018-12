Stiri pe aceeasi tema

Ultimul concurs din acest an a avut loc la Cluj Napoca, sambata decembrie. La competitie au luat parte peste 450 de sportivi din tara care au concurat la 43 de categorii. Sportivii nostri...

- Sportivii Asociației Club Sportiv Gold Stars Baia Mare au fost participat la finalul saptamanii trecute la concursul internațional Cupa DKMT Euroregion Endurance. Competiția s-a desfașurat in Timișoara și a reunit sportivi din țara, dar și din Ungaria. Palmaresul clubului s-a imbogațit cu 10 medalii,…

- In perioada 22-25 noiembrie, la Miercurea Ciuc, a avut loc Campionatul National de inot - seniori, tineret si juniori, in bazin de 25 de metri, in organizarea Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern. A fost prima competitie care s-a desfasurat in bazinul din Harghita, „Csiki Csobbano”, construit…

- Qwan Ki Do-ul sucevean a iesit din nou la rampa la nivel national prin sportivii clubului He Pai, pregatiti de instructorul Ovidiu Zegrea (centura neagra 3 dang). Timp de doua zile, sucevenii au luptat pentru un loc pe podium la finalele Campionatului National de Quan Ki Do Arme Traditionale pentru…

Sportivii de la clubul de inot Delfinii Turda au participat in ultimele trei saptamani la trei concursuri (Cupa Select – Satu Mare, Cupa Someș – Beclean și Cupa Casa EMA – Bistrița), intorcandu-se...

- Sportivii romani au cucerit, luni, opt noi medalii la Campionatele Europene de haltere pentru juniori de la Zamosc (Polonia). La cat. 69 kg, Paul Dumitrascu a obtinut aurul la aruncat (170 kg) si total (302 kg), in timp ce la smuls s-a clasat pe locul 6, cu 132 kg. La cat. 58 kg, Raluca Andreea Olaru…

- Sportivii romani au cucerit o medalie de argint si doua de bronz, duminica, la juniori, in ziua a doua a Campionatele Europene de haltere pentru juniori si tineret (U23) de la Zamosc (Polonia) conform Agerpres.

- Performanta notorie pentru luptatorii moldoveni de muay thai! Sportivii clubului din Falesti, sponzorizat de Constantin Țuțu, au cucerit zece medalii la Campionatele Europene, desfasurate la Cluj-Napoca din Romania.