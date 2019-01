Inotatorii de la CSS trag tare la antrenamente Șase antrenori activeaza in cadrului clubului și coordoneaza 12 grupe de sportivi. Aproximativ 160 de inotatori sunt legitimați la Clubul Sportiv Școlar, atat incepatori, cat și sportivi de performanța. „Antrenorii au inceput pregatirea cu toate grupele, din pacate avem cateva probleme din cauza imbolnavirii unor sportivi. Vremea nu este foarte favorabila, dar ma bucur ca nu avem cazuri foarte grave in randul sportivilor. Speram ca aceste raceli sa treaca și sa putem intra la antrenamente cum trebuie. Avem noroc ca primele competiții le vom avea in luna martie. Va fi probabil o competiție… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alesii resitenilor sunt decisi sa actioneze in instanta pe oricine, doar sa scoata cele 1,5 milioane de euro aruncate pe transportul gunoiului la Oradea. De fapt, lunar, municipalitatea plateste o subventie de circa 200.000 de lei pentru drumul de 300 de kilometri, iar acum s-a vazut obligata…

- Eveniment Vreme bizara: Vremea se incalzeste puternic zilele urmatoare, cu maxime de 11 grade Celsius. Cand revine frigul Tweet Print Mail Autor: Daniela Timofti astazi, 07:34 7 “Vremea se va incalzi. Vor fi precipitatii in nordul si centrul tarii si izolat in celelalte regiuni. In noaptea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrazi cu circulația întrerupta ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Însa, din cauza vântului puternic, toate…

- In urma manifestarii fenomenelor meteorologice caracterizate prin ninsoare moderata și vant puternic, in cursul nopții nu au fost inregistrate victime sau alte situații grave care sa puna in pericol comunitațile. Pe fondul temperaturilor scazute și precipitațiilor, in ultimele 24 de ore, s-au semnalat…

- Noua concerte in opt orase, intre 10 și 20 noiembrie, pentru prezentarea live a CDului Un secol de muzica tradiționala romaneasca pe scena filarmonicii cu Croitoru String Virtuosi, solisti Simina si Gabriel Croitoru reprezinta un turneu eveniment ce poate fi privit ca o adevarata premiera, deoarece…

- Aceste cartiere sunt urmate de Grigorescu din Cluj-Napoca si Nicolae Grigorescu din Bucuresti. La polul opus, cele mai neavantajoase cartiere, potrivit perceptiei oamenilor, sunt Oncea din Oradea, Calea Timisoarei din Resita, Micesti din Alba Iulia, Grivitei din Baia Mare si Bere din Pitesti. Citeste…