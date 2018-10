Stiri pe aceeasi tema

- Camelia Potec a devenit mamica pentru prima oara in urma cu o saptamana, atunci cand a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Vestea a fost data la momentul respectiv de prietena ei, Roxana Ciuhulescu. Camelia Potec, in varsta de 36 de ani, a decis sa le faca fanilor cunoștința cu fetița sa și a publicat…

- Petre Apostol Maine, la Budapesta, in Ungaria, se va da startul Campionatelor Mondiale de Box pentru tineret, competiție la care a obținut calificarea și un sportiv ploieștean, Marian Gabriel Șchiopu. Nascut in septembrie 2000, acesta este pregatit de antrenorul emerit Ion Morița, la CS Petrolul Ploiești,…

- • Reprezentantii prahoveni vor intra in concurs la finalul saptamanii Petre Apostol Ieri seara, la Berlin, in Germania, s-a dat startul Campionatelor Europene de Atletism, eveniment care se va incheia duminica. Delegatia Romaniei cuprinde si reprezentanti prahoveni, inclusiv in lotul de sportivi, precum…

- Ca și in serii, romanul Robert Glința a scos și in semifinale al patrulea timp. Are șanse insa la o medalie in finala de luni seara. Robert Glința va lua startul in a doua finala, la Europenele de la Glasgow, luni seara de la ora 19:07. Va fi finala in proba sa favorita, cea de 100 de metri spate,…

- Delegatia Romaniei la Campionatele Europene de juniori sah rapid, blitz si dezlegari, desfasurat la Oradea, a castigat 25 de medalii, din care opt de aur, sase de argint si 11 de bronz, a declarat sambata, pentru AGERPRES, presedintele Federatiei Romane de Sah, Sorin Iacoban."Este cel mai…

- Romania este reprezentata la Campionatele Europene de aer liber de cei mai buni atleți ai momentului. Una dintre cele mai numeroase delegatii de atletism la un campionat european din ultimii ani poarta sperantele Romaniei la medalie. 36 de atleți (18 la masculin și 18 la feminin) ne vor reprezenta…

- Romania va participa cu 9 sportivi la Campionatele Mondiale de scrima de la Wuxi (China), care vor avea loc in perioada 19-27 iulie, potrivit site-ului Federatiei Romane de profil. La spada feminin vom fi reprezentati de Ana-Maria Popescu, Amalia Tataran, Raluca Sbarcia si Maria Udrea, la sabie masculin…

- Daniel Martin, medaliat cu aur la Europenele de inot pentru juniori. Sportivul roman a devenit campion european in proba de 100 m spate, joi, la Helsinki (Finlanda), cu timpul de 53 sec 52/100, un nou record al competitiei si nou record national. Martin (SCM Bacau) a terminat la egalitate cu rusul Kliment…