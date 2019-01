Stiri pe aceeasi tema

- Robert Glința (21 de ani) este primul sportiv roman calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, 2020. Sportivul a realizat baremul A in proba de 100 de metri spate, 53.83 secunde, in cadrul etapei de Cupa Europeana de la Luxemburg. Robert a inotat perfect, impunandu-se in fața campionului european Kliment…

- Boxerul roman Cristian ”Hammer” Ciocan a castigat titlul de campion WBO European la categoria grea, dupa ce l-a invins prin KO in repriza a cincea pe germanul Michael Wallisch, intr-o gala desfasurata sambata seara in Sporthalle din Hamburg. Ciocan (31 ani) are acum 24 de victorii la profesionisti (14…

- Sportivul roman Daniel Martin a ratat calificarea in finala probei de 200 m spate la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt (25 metri) de la Hangzhou (China), dupa ce a fost cronometrat cu al 23-lea timp din serii, 1 min 55 sec 24/100. Americanul Ryan Murphy a reusit cel mai bun…

- Sportivul roman Robert Glinta s-a calificat, marti, in finala probei de 100 m spate, la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt (25 metri) de la Hangzhou (China), informeaza Agerpres.Glinta a fost inregistrat in serii cu al cincilea timp, 50 sec 22/100, in timp ce Catalin Ungur a terminat…

