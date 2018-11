Stiri pe aceeasi tema

- Cluburile CSS 1 si CS Farul Constanta au cucerit cate o medalie in cadrul Campionatelor Nationale de scrima rezervate tinerelor sperante, recent desfasurate la Bucuresti. CS Farul (antrenoare Mihaela Ion) a punctat in proba de spada pe echipe, in formula Horia Nistor, Andrei Papp, Dimu Purcarea si Matheo…

- Campionatul National de tenis de masa rezervat tineretului, de la Campulung, le a adus medalii si surorilor Zaharia, Alina si Elena, de la CS Farul Constanta antrenori, Viorel Filimon si Elena Sebe . La individual, Alina sora mai mare a cucerit argintul, iar Elena bronzul. La dublu, cele doua au facut…

- Farul Constanța a inregistrat scorul etapei in liga secunda dupa ce a trecut cu 5-0, pe teren propriu, de Luceafarul Oradea. In alta partida disputata sambata, Chindia Targoviște, liderul clasamentului, a remizat (0-0) cu Metaloglobus și poate fi egalata de Sportul Snagov.

- Potrivit news.ro rezultate inregistrate in partidele disputate, miercuri, in etapa a XI-a a Ligii a II-a sunt urmatoarele:Sportul Snagov - CS Balotesti 4-1 Daco-Getica - Aerostar Bacau 3-0Dacia Unirea Braila - ASU Politehnica Timisoara 0-2Ripensia Timisoara - Energeticianul…

- La doua saptamani distanta, Luceafarul Oradea are din nou ocazia sa se confrunte cu liderul la zi al Ligii a II-a. Dupa ce au invins si detronat pe Academica Clinceni, „luceferii” spera sa invinga si pe Sportul Snagov. De detronat e mai greu, deoarece echipa antrenata de Laszlo Balint are…

- Sambata si duminica, sportivii de la CSM CFR CSS Ploiesti au participat, la Miercurea Ciuc, la etapa finala a Campionatelor Nationale de Judo pe echipe si individual ne waza, la nivel de cadeti (U18). Evenimentul s-a desfasurat la Sala Sporturilor „Eross Zsolt”, sportivii gruparii ploiestene, pregatiti…

- Marica a lucrat cu Becali și a spus ce știe din interior: ”E greu cu Gigi antrenor. Pardon, conducator!”. Ciprian Marica a jucat la Steaua in primavara anului 2016, dupa care și-a incheiat cariera. Marica știe cine e adevaratul „antrenor” de la Steaua / FCSB: patronul Gigi Becali. „Nu-mi permit sa-l…