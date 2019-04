NNA, Irina Rimes și Nicoleta Nuca vor concerta pe scena Salii Palatului marți, 16 aprilie, in cadrul showului Stars4Dreams pentru a veni in sprijinul fundației CID pentru copiii cu boli incurabile. Evenimentul marcheaza o noua ediție din campania Jeans4Dreams in care sunt implicate prin donații și prezența personalitați din muzica și sport: „Orice copil trebuie sa aiba acces la educație, la servicii de sanatate, sa fie iubit și fericit. Voi canta pe 16 aprilie alaturi de colegele mele Irina Rimes și Nicoleta Nuca pentru visurile unor copii care au nevoie de noi”, – a declarat INNA. Vedetele au…