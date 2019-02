Stiri pe aceeasi tema

- Banii adunati vor merge catre Sectia de Oncopediatrie a Spitalului de Copii „Sfanta Maria" Iasi si vor fi folositi pentru achizitionarea unor catetere si camere implantabile necesare pentru tratamentul chimioterapic. „In fiecare an marcam acesta perioada. Am dorit sa aducem in atentie acesta problematica,…

- O expeditie alcatuita din opt alpinisti romani va incerca sa escaladeze in primavara varful Lobuche East (6.119 m) din Muntii Himalaya, pentru a atrage atentia asupra situatiei grele in care se afla cei peste 100 de copii ingrijiti de Fundatia Copii in Dificultate, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.…

- In fiecare an, pe 4 februarie se sarbatoreste Ziua mondiala de lupta impotriva cancerului, iar pe 15 februarie - Ziua internationala a copilului bolnav de cancer. In acest sens, Asociatia Psiho-medicala „Bucuria de a fi", care se ocupa de problematica persoanelor diagnosticate cu afectiuni oncologice,…

- *** Primaria Capitalei organizeaza luni, in Piata Constitutiei, ''Revelionul Centenar'', un show de peste sase ore, care marcheaza cei o suta de ani de la Marea Unire. In ultima zi din an, incepand cu ora 19,30, pe scena din Piata Constitutiei vor urca, printre altii, Delia, Carla's…

- La Revelionul din acest an, organizat de Primaria Capitalei in Piața Constituției, vor canta artiști precum Delia, Smiley sau Carla’s Dreams, iar invitat special va fi DJ-ul international ATB, iar recitalurile vor incepe de la ora 19.30. Intrarea va fi libera.Delia, Carla’s Dreams, Smiley,…

- Copiii și tinerii cu autism din Iași primesc cu inima deschisa un cadou emoționant, in cea mai frumoasa perioada a anului, cea a sarbatorilor de iarna. Asociația Naționala pentru Copii și Adulți cu Autism din Romania (ANCAAR), filiala Iași, organizeaza o noua ediție a evenimentului ”Colinde in dar”,…

- Echipa Rotaract Craiova organizeaza duminica, 9 decembrie, de la ora 19:00, concertul caritabil „Let me see“, susținut de Mash Up Band la restaurantul Smart Pub. Fondurile stranse in urma evenimentului vor fi direcționate catre proiectul „Let me see“, in vederea ...