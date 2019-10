Inna, fotografii îndrăznețe și provocatoare. Artista a renunțat la inhibiții Inna s-a lasat fotografiata in ipostaze indraznețe și provocatoare, iar imaginile au fost facute publice chiar de catre artista, luandu-și prin surprindere fanii. Inna, care peste cateva zile va implini varsta de 33 de ani, a renunțat la inhibiții, dar și la haine și a fost protagonista unei ședințe foto incendiare. Artista de talie internaționala s-a lasat fotografiata doar in lenjerie intima, acoperindu-se subtil cu o geaca de piele oversized. Inna afișeaza o silueta de invidiat și, deși nu este inalta, avand doar 1,64 m, artista a știut dintotdeauna sa-și puna in valoare formele și atuurile,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a desfacut o sticla de șampanie la marele Zid Chinezesc și a mancat o brioșa. Ea i-a transmis un mesaj și lui Darren Cahill, prin intermediul contului sau de Instagram: "Te așteptam și pe tine Darren!", a scris Simona Halep. Campioana de la Wimbledon se afla in China, acolo unde…

- Am vrut de multe ori sa scriu un text personal despre INNA și l-am amanat mereu. Dar imi iau azi inima in dinți, tastatura in brațe și sper ca textul meu nu o va șoca prea tare. Cred mai cu seama ca va zambi, așa cum face de obicei atunci cand ceva care iese din zona ei de confort se arata la orizont. …

- Ștefan Banica a reacționat pentru prima data dupa tragedia de la Caracal. Indragitul cantareț a postat pe pagina personala de Instagram, o fotografie in care apare cu Alexandra Maceșanu, una dintre victimele lui Gheorghe Dinca, impreuna cu un mesaj emoționant. Fotografia cu cei doi a fost…

- La scurt timp de la interventia la un post de televiziune, Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a anuntat si pe Facebook faptul ca familiei i-a fost comunicata vestea crunta ca Alexandra a fost, cu certitudine, ucisa.

- Anamaria Prodan are, in sfarșit, corpul pe care și l-a dorit mereu. Ca sa-și demonstreze calitațile fizice, vedeta in varsta de 48 de ani a postat mai multe fotografii pe contul ei de Instagram.