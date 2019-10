Inna Coffeina, o frumoasă bloggeriţă din Moldova, a murit într-un teribil accident Accident teribil in Republica Moldova. Doua mașini s-au izbit frontal, iar impactul a fost unul extrem de puternic. Printre victime s-a aflat și Inna Cujba, cunoscuta in mediul online ca Inna Coffeina. Sfarsitul tragic al frumoasei bloggerițe din Republica Moldova, Inna Coffeina, a venit ca un traznet asupra rudelor, dar si fanilor ei. Cu toții sunt șocați si nu-si mai revin dupa tragedie. Pe Internet au aparut sute de mesaje emotionante in memoria ei. Cu doar cateva ore inainte de tragedie, Inna a postat o inregistrare scurta realizata in mașina personala.In dreptul postarii, regretata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

