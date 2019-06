INNA, apariție hot pe coperta revistei Unica iulie 2019 INNA a lansat recent un album intitulat YO, iar unele piese au devenit extrem de rapid hituri. Revista Unica reușit sa o prinda intre doua concerte și sa o intrebe despre realizarile ei, despre vise, despre iubit și despre pasiunile sale. Descoper-o pe INNA așa cum e ea in Unica iulie 2019, la chioșcuri din 26 iunie. Alexandra Apostoleanu, pe numele ei real, spune ca-și dorește mult ca oamenii sa o cunoasca mai bine, sa o descopere așa cum e ea: o femeie tanara și frumoasa, care canta in spaniola ca și cum ar fi limba ei materna; care are alaturi de ea un om minunat, care o iubește și o susține;… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Les Films de Cannes a Bucarest, festivalul care aduce in Romania cele mai importante filme ale anului in prezența unor autori reputați, implinește 10 ani. Festivalul va avea loc anul acesta intre 18 și 27 octombrie in București la Cinema PRO, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țaranului și alte spații,…

- Il cunoașteți pe Ștefanel Șmecherel? Daca nu, atunci aveți ocazia sa-l intalniți! Un cunoscut medic nutriționist din Timișoara, doctor Iren Alexoi, le-a pregatit copiilor, dar și parinților, o carte despre alimentația sanatoasa. „Stefanel Smecherel invața sa manance sanatos” se numește cartea. Iren…

- Intr-o continua cautare de talente pentru viitoarele ei proiecte, regizorul Cristina Jacob organizeaza un curs de actorie de 5 zile, in perioada 10-14 iunie, in București. Deși “Oh, Ramona!” inca se afla pe buzele cinefililor, Cristina Jacob lucreaza deja la noi proiecte de film. Cum procesul de cautare…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a lansat, in premiera in Romania, o platforma online de informare si dialog unde antreprenorii romani pot gasi informatii utile pe tema implementarii Acordului de Parteneriat Economic UE-Japonia (APE) si au posibilitatea de a adresa intrebari, conform…

- Phoenix Media, lider national in publicitatea outdoor digitala (DOOH; TV Screen) din Romania, lanseaza pentru prima data pe piata locala sistemul outdoor de informare inteligenta a intersectiilor „Ocoliti Intersectia”. Lansat in parteneriat cu Primaria Sectorului 4 din Bucuresti, sistemul…

- Editura Humanitas invitam marți, 16 aprilie, ora 19, la Libraria Humanitas de la Cișmigiu, la prezentarea carții La inceput a fost sfarșitul. Dictatura roșie la București de Adriana Georgescu, prima marturie a unui deținut politic dintr-o țara aflata dincolo de Cortina de Fier, intr-o dezbatere despre…

- CFR Infrastructura a lansat licitația pentru reparații capitale la podul Constanța de pe linia de cale ferata București – Constanța, potrivit rador.ro.Podul feroviar din zona de nord a capitalei a fost construit in 1938, iar de 40 de ani nu s-au mai facut intervenții. Lucrarile de reabilitare…

- Maratonistul roman Alexandru Corneschi, impreuna cu alți cinci alergatori au reușit, duminica, sa doboare recordul de anul trecut in cursa de 550 de kilometri, dintre orașele americane Los Angeles și Las Vegas! Aceștia au strabatut distanța in 34 de ore și 14 minute, un timp cu peste o ora și jumatate…