INNA a lansat primul single de pe albumul “YO” – “Iguana” VIDEO INNA a lansat primul single, “Iguana”, de pe albumul “YO”, compus integral de artista și produs de David Ciente. Albumul include 11 piese și fiecare spune o poveste. Dupa ce a lucrat intens timp de doi ani pentru a compune integral primul album in limba spaniola, “YO”, INNA a lansat single-ul “Iguana”, care are un sound nou, diferit, exotic, cu un mesaj pozitiv, așa cum a fost și piesa anterioara “RA”, ce vorbește despre o relație toxica și cum sa caștigi incredere in propriile puteri. “Iguana” este o piesa puternica, cu un mesaj de empowerment, la fel ca “RA”, despre o fata indragostita care… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

