Stiri pe aceeasi tema

- Georgeta Grațiela Condea, mama tinerei din Prahova care a murit in Germania dupa ce a fost batuta in 2014 de un proxenet și a stat patru ani in coma, a declarat pentru Libertatea ca nu a fost anunțata de nicio autoritate a statului roman despre moartea fiicei sale, ci a primit vestea de la Larisa Ștefan,…

- Mama Ioanei Condea, Gratiela, a reusit sa plateasca tot pentru repatriere. Aflata in Germania, femeia a pus la punct tot ce era necesar pentru ca trupul neinsufletit al fetei sa fie adus in tara si sa fie inmormantata aici.

- Astfel, in cadrul unui interviu, ea a vorbit despre Ioana și spune ca nu și-a imaginat ca nu se va mai intoarce acasa, scrie adevarul.ro. Citeste si Ioana Condea, tanara mutilata si bagata in coma de un proxenet, a murit "Am aflat ieri dimineata (miercuri 23 ianuarie n.r.), cand m-a…

- Ioana Condea, tanara care a zacut mai bine de patru ani intr-un spital din Germania, dupa ce a fost batuta și desfigurata de un proxenet roman, a murit, iar acum mama fetei, Grațiela Condea, a vorbit despre drama pe care o traiește.

- De cinci ani, Ioana indura chinul pe un pat de spital din Koln, unde ajunsese mai mult moarta decat vie, dupa bataia crunta incasata de la iubitul unei prietene. Aceasta o convinsese ca in Germania poate munci pe bani frumoși, pentru a-i asigura copilului sau o viața mai buna. Pe 13 ianuarie, tanara…

- Familia care ramas, joi, inzapezita cu autoturismul pe drumul spre Stana Regala din Sinaia a fost preluata de catre un echipaj de pompieri, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit sursei citate, membrii familiei sunt in siguranta, fiind preluati de catre echipajul…

- In intervalul 13 - 14 decembrie a.c., pompierii militari din cadrul unitatii si subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Serban Cantacuzino” al judetului Prahova au desfasurat 33 de misiuni, dintre care: 19 misiuni ale echipajelor SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat…

- In intervalul 07-10 decembrie a.c., pompierii militari din cadrul unitatii si subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Serban Cantacuzino” al judetului Prahova au desfasurat 77 de misiuni, dintre care: 29 misiuni ale echipajelor SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat si asistentei…