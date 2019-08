Stiri pe aceeasi tema

- Familia Alexandrei Maceșanu a stopat toate pregatirile de inmormantare, așa cum se pregateau dupa ce INML a confirmat ca osemintele aparțin Alexandrei.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE o noua pista / SURSE Familia va trimite oasele Alexandrei la un laborator…

- Evz.ro scrie ca familia ar fi inceput pregatirile pentru inmormantarea Alexandrei Maceșanu. In aceasta dimineata, familia fetei ar fi rugat niste localnici sa sape groapa in cimitirul din Dobrosloveni, acolo unde vor fi ingropate osemintele fetei. Luni se pare ca va avea loc inmormantarea. …

- In spațiul public s-a vehiculat zvonul ca Alexandru Cumpanașu se folosește de cazul nepoatei sale Alexandra pentru a-și promova agenda și a forța o candidatura pe viitor. Cumpanașu neaga vehement aceste zvonuri și arata ca nu-și dorește sa candideze la nicio funcție.Citește și: Liberalii trec…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, a vorbit, vineri seara, la B1 TV, despre ultimele informații potrivit carora cenunșa din butoi este a nepoatei sale, Alexandra.Citește și: Un expert criminolog sparge gheața! Are la indemana un astfel de om, cu un intelect nu foarte dezvoltat "Ministrul…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata de tragedie, a spus Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. Oasele gasite in butoi ii aparțin copilei! „Ministrul Justiției l-a anunțat pe varul meu de rezultat. Se confirma. Vestea a ajuns…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani care a disparut dupa ce a plecat de acasa, din Dobrosloveni, spre Caracal, iși dorea sa ajunga polițista! Fata era mare admiratoare a poliției și a filmelor polițiste. A dezvaluit-o unchiul sau, Alexandru Cumpanașu, care a explicat ca datorita acestei pasiuni Alexandra…

- Ziarul Unirea STENOGRAMELE discuției Alexandrei Maceșanu cu operatorii de la 112 STENOGRAMELE discuției Alexandrei Maceșanu cu operatorii de la 112: ”Familia hotaraste sa le faca publice pentru a vedea intreaga tara putregaiul unui sistem criminal și curajul acestui copil incredibil” Alexandru Cumpanașu,…

- Alexandru Cumpanașu a declarat ca a aflat de demisia ministrului de Interne in timp ce aștepta sa fie primit de acesta pentru a depune o serie de sesizari privind cazul de la Caracal. ”Am ajuns sa vorbesc la telefon de doua ori cu domnul ministru zilele astea. M-a asigurat de toata colaborarea cu familia,…