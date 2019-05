Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a reactionat, dupa ce premierul Viorica Dancila a acuzat diplomatii ca au refuzat sa discute cu ea. "Am vrut sa ne exprimam opinia in grup, sunt ingrijorari pe care le impartasim in acest grup si solicitarea a fost sa mergem in grup. Aceasta…

- Ambasadele a 12 state occidentale au transmis, miercuri, un mesaj public in care isi exprima ingrijorarea pentru integritatea sistemului judiciar romanesc si cer Guvernului Dancila sa nu faca modificari prin care statul de drept si lupta impotriva coruptiei ar putea fi slabite. Comunicatul este semnat…

- 12 ambasade ale unor state partenere au publicat miercuri un comunicat de presa extrem de dur la adresa puterii de la București. Comunicatul exprima ingrijorarea profunda legata de ordonanțele care atenteaza la independența justiției și compromit progresele facute de Romania in ultimele decenii. Valorile…

- Scrisoare deschisa catre ambasadele Austriei, Belgiei, Canadei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Irlandei, Norvegiei, Olandei, Statelor Unite și Suediei ROMANIA NU E COLONIA VOASTRA! De Augustin Lazar NU ziceți nimic, nimic, pseudodemocraților!? In calitate de deputat ales in Parlamentul Romaniei,…

- Premierul Viorica Dancila a criticat dur demersul celor 12 ambasade ale unor state occidentale care au cerut Guvernului Romaniei sa nu adopte OUG pe Justitie. Dancila le-a cerut sa respecte Romania, asa cum si ambasadorii romani respecta tarile in care se afla, si a subliniat ca nu le permite…

- Ambasadele Belgiei, Canadei, Danemarcei, Elvetiei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Luxemburgului, Olandei, Norvegiei, Suediei si SUA la Bucuresti au dat publicitatii, astazi, o declaratie comuna, in care fac...

- Nava Maritima Hidrografica "Alexandru Catuneanu" participa, in perioada 10-25 martie, la Exercitiul multinational ARIADNE 19, organizat de Fortele Navale Elene. Nava a plecat din portul Constanta duminica, 10 martie, luand cap-compas portul Souda din Insula Creta, Grecia, unde se va integra intr-o grupare…

- Nava Maritima Hidrografica "Alexandru Catuneanu" participa, in perioada 10 25 martie, la Exercitiul multinational ARIADNE 19, organizat de Fortele Navale Elene. Nava a plecat din portul Constanta duminica, 10 martie, luand cap compas portul Souda din Insula Creta, Grecia, unde se va integra intr o grupare…