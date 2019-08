Stiri pe aceeasi tema

- Haine cu pete de sange au fost gasite in locuința lui Gheorghe Dinca, la perchezițiile de sange. Probele noi au fost sigilate și vor fi trimise pentru analiza la Institutul Național de Medicina Legala, pentru a stabili cui aparțin probele biologice. Hainele cu petele de sange care ar aparține lui Gheorghe…

- DIICOT nu a primit niciun raport de expertiza, nici cel antropologic, nici cel al materialului genetic, pentru fragmentele osoase ridicate din padurea de langa casa lui Gheorghe Dinca, a declarat, pentru MEDIAFAX, Mihaela Porime, purtator de cuvant al DIICOT, anunța MEDIAFAX. Declarațiile vin dupa…

- "In cursul acestei zile, Institutul National de Medicina Legala a transmis DIICOT – Structura Centrala raportul de expertiza medico-legala antropologica privind examinarea materialului osos si dentar identificat in urma perchezitiei domiciliare efectuate la data de 27.07.2019 la locuinta inculpatului…

- Institutul National de Medicina Legala a transmis in cursul zilei de vineri catre DIICOT - Structura Centrala raportul de expertiza medico-legala antropologica privind examinarea materialului osos si dentar identificat in urma perchezitiei domiciliare efectuate la data de 27 iulie la locuinta inculpatului…

- Anchetatorii au gasit, vineri, in casa lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul dispariția celor doua tinere, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, noi fragmente osoase, potrivit DIICOT. Probele urmeaza sa fie trimise la Institutul de Medicina Legala pentru expertiza genetica și antropologica,…

- Institutul Național de Medicina Legala (INML) a anunțat ca expertiza antropologica in cazul oaselor ridicate de la Caracal va fi gata vineri. Expertiza genetica, insa, este in continuare in lucru.

- Șeful DIICOT, Felix Banila, a facut miercuri primele declarații publice despre cazul din Caracal:„Ma prezint ultimele noutati in privinta anchetei. Ne exprimam regretul fata de situatia familiilor celor doua victime. Azi dimineata inculpatul a fost transferat in penitenciarul Jilava pentru…