- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2% in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informeaza AGERPRES…

- In luna iulie, comparativ cu luna precedenta, vanzarile din comertul cu amanuntul au scazut cu 0,2% in zona euro, iar la nivelul statelor membre al Uniunii Europene (UE28) acestea au stagnat, conform estimarilor publicate miercuri de Eurostat - Biroul de Statistica al Uniunii Europene. …

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) pun la dispozitie pentru muncitorii romani, prin reteaua Eures, 2.059 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. În topul…

- Piata de vehicule comerciale din Romania a crescut in primele sase luni cu 7%, fiind inmatriculate 12.572 de masini, ponderea cea mai mare fiind reprezentata de vehiculele comerciale usoare, cu 8.642 inmatriculari, arata datele ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM…

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 – 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental, in timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul s-a mentinut aproape stabil, intre 15% si 17% din numarul total…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au crescut cu 5,1% in iunie 2018 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, piata auto din Romania inregistrand un avans anual de 52,4%, al doilea cel mai mare din Europa dupa cel de 72,9% inregistrat in Suedia, arata datele publicate…