- Inmatricularile de automobile noi in 2018: Romania a inregistrat un avans de 23,1%, a doua crestere din UE. La nivelul UE, avansul este de doar 0,1% Romania a inregistrat, in anul trecut fata de anul anterior, un avans de 23,1% la inmatricularile de automobile noi, pana la 130.919 de unitati, a doua…

- Romania a inregistrat, in anul trecut fata de anul anterior, un avans de 23,1% la inmatricularile de automobile noi, pana la 130.919 de unitati, a doua crestere ca marime din Uniunea Europeana (UE), dupa Lituania, potrivit datelor publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile…

- ​Dacia a vândut în țarile UE peste 519.000 de mașini anul trecut, cu 12% mai mult fața de 2017, arata datele ACEA. Per total, piața mașinilor noi a ramas la nivelul din 2017, în jurul a 15,1 milioane de mașini noi. Grupul Volkswagen are 24% din piața UE, iar PSA-Opel are 16%.Dacia…

- Dacia a avut un an record, cu vanzari totale de 140.000 automobile, ceea ce o plaseaza pe locul cinci, dupa cele trei marci locale mare si dupa Volkswagen, potrivit hotnews.ro. Datele CCFA arata ca, per total, francezii au cumparat 2,17 milioane masini noi, cu 60.000 mai mult decat in 2017. Renault…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) au crescut cu 0,8% in primele 11 luni din acest an, la 14,16 milioane, in timp ce Lituania si Romania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA),…

- Alcoolemia șoferului, un barbat in varsta de 40 de ani era una uriasa, 1,04 mg/litru alcool pur in aerul expirat. El a fost dus la spital pentru analize. Barbatul, amețit bine, a pierdut controlul volanului, a pus la pamant un copac și a ajuns in parcare. Potrivit ziaruldeiasi.ro, cea mai…

- La volume, topul inmatricularilor de vehicule electrice este condus de Germania, cu 24.678 de unitati, urmata de Franta cu 20.256 unitati si Olanda, cu 15.330 unitasi. Inmatricularile de masini diesel au crescut in Romania cu 12,6-, (de la 40.151 unitasi la 45.212 unitati) in conditiile in care in UE…

- In Romania volumul total de vehicule comerciale inmatriculate a scazut cu 17% in septembrie 2018 (1.692 masini) fata de septembrie 2017 (2.038 masini), dar in perioada ianuarie – septembrie 2018 este consemnat un plus de 11,4%, de la 17.371 unitati anul trecut la 19.348 in acest an. Inmatricularile…