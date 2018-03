Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Lupescu, 49 de ani, va fi invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia la emisiunea "Tribuna Zero", la Europa FM, luni, 19 martie, de la ora 21:00. Candidatul la președinția FRF va vorbi despre alegerile din 18 aprilie și despre planurile pe care le are pentru Federația Romana de Fotbal. Fostul internațional va…

- Dacia are motive de sarbatoare. Din 2004 și pana astazi, constructorul de la Mioveni a vandut 5 milioane de mașini la nivel global. In același timp, in 2017, Dacia Sandero a devenit cel mai bine vandut model din Europa in randul persoanelor fizice.

- ♦ Ford Craiova a produs in ianuarie 2018 peste 11.000 de masini in uzina din Romania, marcand astfel cel mai ridicat volum inregistrat vreodata la Craiova intr-o singura luna. Peste 11.000 de automobile Ford Eco­sport au iesit pe poarta uzinei din Craiova in ianuarie, in cea mai…

- Președintele ALDE Pitești, Robert Tudorache, a fost prezent, in calitate de secretar de stat la ministerul Energiei, la semnarea acordului intre Institutul de Cercetari Nucleare (RATEN ICN) și Comisariatul pentru Energie Atomica (CEA) din Franța. Evenimentul a avut loc la sediul ICN din Mioveni. Colaborarea…

- CS Mioveni va disputa sambata un nou meci amical. Echipa antrenata de Laurentiu Rosu va juca pe Stadionul Orasenesc impotriva echipei de pe locul 3 din Liga a II-a, Chindia Targoviste. Partida dintre cele doua echipe va avea loc cu incepere de la ora 10:45. Saptamana viitoare se va relua Liga a II-a…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +7.1% in ianuarie 2018 fața de ianuarie 2017, atingandu-se un nivel de 1.253.877 unitați, conform unei informari transmise de catre ACAROM (Asociația Constructorilor de Automobile din Romania). Romania se situeaza pe poziția 16 in…

- Romania se situeaza pe locul 16 in UE in clasamentul inmatricularilor auto din ianuarie, cu o crestere de 66,4% fata de ianuarie 2017, la 11.744 autoturisme noi inmatriculate, informeaza Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Dacia a inregistrat o crestere a inmatricularilor…

- Vicepresedintele Facebook, Nicola Mendelsohn, a dezvaluit ca a fost diagnosticata anul trecut cu un cancer incurabil, relateaza online ziarul spaniol ABC. Mendelsohn, care este directorul Facebook pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa si care are 46 de ani, a dezvaluit ca sufera de peste un…

- Ambasada Franței in Romania și filiala din Cluj-Napoca a Institutului Francez din Romania organizeaza a opta ediție consecutiva a Intalnirilor Europene din Transilvania (RET), care va avea loc pe 14 martie in Cluj și pe 15 și 16 martie 2018 in Alba Iulia. Tema ediției de anul acesta este „Orașe durabile”,…

- Robert Tudorache, secretar de stat la ministerul Energiei, a anuntat in ultima conferinta de presa ca nu nu a uitat solicitarea primarilor si a consiliilor locale din judet care i-au adus in atenție o serie de probleme. Printre ele, blocajele proiectelor de extindere a rețelelor de alimentare cu gaze.…

- Ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, a apreciat duminica ca revizuirea strategiei nucleare a SUA, care mizeaza pe innoirea arsenalului fara a-l extinde, dovedeste ca "o noua cursa a inarmarii s-a declansat deja" si a pledat pentru noi initiative de control. "Acordurile privind controlul…

- Transportatorul national de gaze Transgaz (simbol bursier TGN) si-a planificat investitii de 6,1 miliarde lei in perioada 2018-2020, in dezvoltarea Sistemului National de Transport, dar si in achizitia de actiuni la operatori de profil din Europa, potrivit unor documente publicate pe site-ul companiei.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, care s-a dus vineri dupa-amiaza la Volgograd - actualul nume al Stalingradului -, a salutat, in fata veteranilor, ”cea mai mare batalie din al Doilea Razboi Mondial, care s-a soldat cu un triumf al armatei noastre, a poporului nostru”. ”Aici a stiut poporul…

- Expert al agentiei de pariuri online Unibet, Ionel Danciulescu analizeaza in aceasta saptamana cele mai importante meciuri din etapa de campionat programata in week-end in cele mai puternice competitii nationale de fotbal din Europa. In Spania, una dintre partidele luate in vizor este Atletico Madrid…

- Romania a iesit ieri pe piata internationala de obligatiuni pentru prima data in 2018, in conditiile in care suma tintita pentru intregul an este de pana la 5 miliarde de euro, scrie Bloomberg. Statul roman a vandut obligatiuni cu scadenta la 12 ani, cu un randament de 150 puncte de baza…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la interviurile Europa FM, ca, daca anul 2018 va fi redus la folclor, la mancat fasole si la cantat si dansat in piata publica, ar fi o greseala, el sustinand ca ar trebui sa fie anul dialogului.

- "Trei ani am fost jucator profesionist de poker. De fapt astia sunt si banii cu care am inceput acest business. Cu 100.000 de euro bani proprii si ceva imprumuturi. Afacerea cu platformele online pentru poker am inceput-o prea devreme. Atunci toti jucatorii online migrau catre platformele internationale.…

- Grupul TeraPlast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor, a preluat controlul asupra firmei Depaco, unde detine 67% din actiuni, urmand sa detina 100% din companie in maxim 4 ani, in baza unei…

- Este vorba de modelul Jazz care a primit in premiera un facelift exterior menit a improspata imaginea masinii in Europa. Din punct de vedere tehnic noul Jazz facelift este oferit acum si cu motorizarea pe benzina 1.5 litri de 130 CP, motor care este aspirat si care era comercializat pana…

- Fantomele trecutului bantuie Europa. Nu e vorba doar despre noile amenintari – valuri de migranti, terorism intern, luptatori in teatre de operatiuni teroriste care revin acasa, separatism – ci si de mai traditionalele nationalism, euroscepticism, xenofobie, populism, curente care zguduie unitatea europeana,…

- Peste 1.000 de participanti, din care 700 de elevi, din 120 de tari sunt asteptati sa participe, in perioada 3 – 14 iulie, la Cluj-Napoca, la Olimpiada Internationala de Matematica, care are un buget de peste un milion de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX. Seful ISJ Cluj, Valentin…

- Ei bine aici multi vor spune ca britanicii sunt subiectivi, insa acest top este realizat conform intrarilor in service. Deci nu este vorba de cuvantul clientilor, ci de problemele reale ale maisnilor moderne care din pacate sunt mult sub media celor construite in Europa in anii 90.…

- Ferrari 2018 Forza Rossa, reprezentantul Ferrari pe piața locala, deschide oficial unul dintre cele mai mari showroomuri din lume, dedicate exclusiv marcii Ferrari. Amplasata in Otopeni, pe Calea Bucureștilor la numarul 91A, cladirea Forza Rossa, proprietate a grupului, este unul dintre cele mai mari…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, s-a intalnit cu reprezentantul OSCE. OSCE va observa alegerile locale din acest an in Belarus. Despre apropiatele alegeri locale, care vor avea loc in Belarus in 18 februarie, Aleksandr Lukasenko a discutat cu reprezentantul Organizatiei pentru Securitate…

- Echipa romaneasca Atlantic 4, din care face parte si brasoveanul Andrei Rosu, a incheiat cu bine cursa de traversare a Oceanului Atlantic. Brașoveanul Andrei Roșu, in echipaj cu Vasile Oșean, Ionuț Olteanu și Marius Alexe, a traversat Atlanticul, in ambarcațiunea „Maria” (cea mai rapida barca de tip…

- Duma de Stat a Rusiei a adoptat miercuri o declaratie cu privire la inadmisibilitatea discriminarii mass-media ruse in Republica Moldova, relateaza deschide.md. Prin documentul adoptat, deputatii rusi indeamna Organizatia Natiunilor Unite, Consiliul Europei si Organizatia pentru Securitate…

- Kaufland Romania deschide miercuri cel de-al doilea magazin din Satu Mare, acesta fiind cel de-al 117-lea hipermarket al retelei pe piata local. Investitia medie intr-un astfel de magazin este de 7-10 milioane euro, suma acoperind si achizitia terenului. Pana in martie, retailerul…

- Vaticanul va participa pentru prima data la Bienala de Arhitectura de la Venetia din acest an, unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul manifestarilor artistice din lume, informeaza DPA. Biroul de presa al Vaticanului a spus luni ca in pavilionul sau vor fi expuse zece…

- Grupul Renault a inregistrat o crestere a numarului de vanzari pentru al 5-lea an consecutiv, cu 3.761.634 de autovehicule vandute la nivel global si chiar daca nu este prezent in asa tari importante ca SUA sau Canada.

- In 2017, Curtea Suprema din Spania a emis un mandat international de arestare pe numele lui Puigdemont, care a fost ulterior retras pentru a evita o decizie a autoritatilor belgiene de a-i acorda azil politicianului catalan. Carles Puigdemont se afla in exil autoimpus la Bruxelles de cand…

- Uniunea Salvati Romania sustine protestele care au loc in cursul serii la Bucuresti si in mai multe orase din tara, a declarat, sambata, la Cluj, presedintele USR, Dan Barna, potrivit Agerpres.Sambata seara, in Bucuresti si in alte orase din tara au loc proteste de sustinere a luptei impotriva justitiei,…

- Fermierii germani au prea multe animale, iar acest lucru afecteaza mediul inconjurator si umfla in mod artificial exporturile, sustine ministrul german al Mediului, Barbara Hendricks. "Nu este o strategie sustenabila sa umpli fiecare frigider din China cu carne de porc din Germania", a declarat…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturband traficul in Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia si Germania, informeaza DPA. In Belgia, o femeie a fost ucisa dupa ce un copac a cazut pe masina sa la inceputul zilei de joi, atunci…

- Autoritațile maghiare au gasit un avion inmatriculat in Ucraina abandonat pe un camp agricol din județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, aflat la granița cu județul Satu Mare. Polițiștii spun ca avionul a fost folosit de traficanții de persoane. Un avion inmatriculat in Ucraina a fost gasit abandonat pe un…

- ♦ Anul trecut au fost inmatriculate 472.800 de autoturisme Dacia la nivel european (UE A Elvetia, Norvegia, Islanda si Liechtenstein), in crestere cu 12,1%. Numarul de autoturisme noi in­ma­triculate a crescut anul trecut in Ro­mania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala…

- USR: Presedintele a avut o sansa si a decis sa o dea PSD Biroul National al Uniunii Salvati Romania considera ca propunerea din partea coalitiei PSD-ALDE pentru functia de prim-ministru, Viorica Dancila, nu respecta criteriile de competenta enuntate public de presedintele Klaus Iohannis si califica…

- 1400 de fetițe, in varsta de 10 ani, din raioanele Ungheni, Calarași și Nisporeni vor fi vaccinate impotriva cancerului de col uterin. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a lansa, la inceputul lunii decembrie, campania de vaccinare impotriva Papilomavirusului uman (HPV) din cadrul programului…

- Hyundai a lansat o noua generație pentru sportiva Veloster, dar și o versiune de performanța N care preia motorul de 275 de cai putere utilizat pe i30 N. Nu este clar daca cele doua modele vor fi vandute și in Europa.

- Fotocredit: Dacia Dacia a reușit in 2017 cel mai bun an al sau in materie de vanzari, constructorul de la Mioveni raportand nu mai puțin de 655.235 de unitați livrate clienților di toata lumea anul trecut. Valoarea este cu 12.2% mai mare fața de 2016. Evident, cea mai mare piața de desfacere pentru…

- Dacia merge ceas, uzina din Mioveni fiind intre cele mai performante din Europa. Conform datelor oficiale, Dacia a produs automobile de 4,7 miliarde de euro in anul 2017. Modelul Dacia Duster acopera doua treimi ...

- Oficialii Renault se gandesc sa lanseze un SUV mai voluminos decat Dacia Duster, modelul consacrat in intrega lume. Marc Suss, seful Global Acces Program, care coordoneaza inclusiv dezvoltarea marcii Dacia, a anuntat ca grupul preluat de Renault la sfarsitul anilor 90 pregateste un nou SUV in urmatorii…

- Ca in fiecare an, și in noaptea de Revelion 2017 locuitorii orasului Mioveni vor avea parte de traditionalul foc de artificii din Centrul Civic. Spectaculosul show va incepe la ora 24:00. Evenimentul este oferit de Consiliul Local si Primaria orasului Mioveni. Ultima actualizare: Joi,…

- Fost profesor de istorie, Alin Minciunescu a comis crima din luna august dupa ce in trecut mai injunghiase o tanara de 19 ani, in fata Catedralei din Mioveni. Barbatul avea grave probleme psihice, iar din acest motiv a fost lasat in libertate, pe semnatura familiei, dupa prima tentativa de…