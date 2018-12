Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți parlamentari ai PNL și USR sunt live, la ora transmiterii știrii, pe paginile personale de Facebook, in timp ce incearca sa il convinga pe Florin Iordache, aflat la prezidiu ca a greșit inchizand ședința.Cosette Chiricau transmite live momentul tensionat, la titlu fiind menționat…

- „Mafia imobiliara, primarii care incalca legea si functionarii corupti primesc zilele acestea un cadou extraordinar din partea majoritatii parlamentare care a decis sa dezincrimineze interventiile fara autorizatie asupra monumentelor istorice. Acum, parlamentarii majoritatii vor sa inlature si acest…

- La scurt timp dupa ce Camera Deputatilor a adoptat, ca for decizional, Legea offshore, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca e multumit de forma actului normativ, dar si de faptul ca nu s-a renuntat la contributia sa. Intrebat de presa ce crede despre Legea offshore, Liviu Dragnea a raspuns:…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, "a reusit sa-i bage mintile in cap" presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in ceea ce priveste legea offshore, a afirmat miercuri fostul premier Victor Ponta. "Am citit cu atentie noile prevederi ale legii (cele aparute in presa ca nu le primim de la conducerea Camerei)…

- Intalnire importanta la aceasta ora la Parlament. Al doilea om in stat si, totodata, liderul ALDE a venit, vineri in jurul pranzului, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor, pentru ceea ce pare a fi o noua runda de discutii privind Legea offshore. Ramane de vazut daca se vor face declaratii…

- Mișcare de ultima ora a liderului PSD, Liviu Dragnea.Acesta și-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților pentru o zi. Cel care ii va ține locul este chiar fostul ministu al Justiției, Florin Iordache. Mișcarea liderului PSD vine in contextul in care Camera Deputaților va depune…

- Liviu Dragnea le raspunde celor care au sustinut ca a cedat in fata unor companii straine si ca legea exploatarilor offshore va fi modificata."Legea offshore luni intra in plen la Senat, miercuri intra cu ea la votul final in Camera Deputatilor. Nu am cedat fata de ceea ce am hotarat impreuna…