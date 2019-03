Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera anunta ca numarul migrantilor care au trecut granita tarii a scazut in 2018, insa tot mai multi dintre cei care vor sa treaca ilegal frontiera se ascund in diverite mijloace de transport.In 2018 au fost constatate 17.883 fapte ilegale din care 7.524 infractiuni si 10.359…

- Simona Halep are revenit oficial pe locul 2 in clasamentul WTA, jucatoarea noastra aflandu-se la 1433 de puncte in urma liderului Naomi Osaka. Romania mai are doar trei jucatoare in TOP 100 WTA: Halep (2), Buzarnescu (29) și Begu (72).

- Cum afli daca medicul tau este fals sau nu. La scurt timp dupa apariția cazului Matteo Politi, cand un italian cu acte false a reușit sa practice meseria de chirurg in Romania pentru o buna bucata de vreme, din ce in ce mai multe cazuri de medici falși au aparut in Romania. Afla din randurile de mai…

- O tânara parasita imediat dupa naștere a refuzat ani de zile sa știe ceva despre cea care a adus-o pe lume. Un fapt întâmplat recent, însa, a facut-o sa se razgândeasca. Ioana Alexandra Ciobanu era numele ei la naștere, ea venind pe lume la 2 iunie 1996, în maternitatea…

- Premierul Viorica Dancila a avut o intrevedere, marti, cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Andrew Noble, context in care a fost abordata cu precadere problema retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana, indeosebi din prisma Presedintiei Consiliului Uniunii Europene,…

- Conform acestor norme, autoritatile vamale au la dispozitie trei ani pentru a comunica debitorului o datorie. In cazul in care datoria vamala ia nastere ca rezultat al unei fapte penale, autoritatile vamale au la dispozitie zece ani pentru a comunica. Legislatia vamala nationala romana prevede…

- ”A fost o lovitura pentru soțul meu. Poate ce voi spune acum ii va mulțumi pe unii. Soțul meu a facut un puseu foarte mare de tensiune cand a citit articolul. Ține foarte mult la copilul nostru. Soțul meu l-a rasfațat foarte mult. L-a iubit și il iubește foarte mult. Pana la cinci ani, soțul meu…

- Fostul ministru Elena Udrea va implini maine 45 de ani. Aceasta a spus marți la Romania tv ca inca mai are resursele morele și pshice sa o ia de la capat.„Maine este ziua mea și ma bucur ca o sarbatoresc in libertate”, a spus Elena Udrea, precizand ca „am resurse morale și pshice sa o iau…