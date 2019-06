Inițiatorul petiției 'Meleșcanu, demisia' a venit în Senat pentru a strânge semnături Inițiatorul petiției „Meleșcanu, demisia” Cosmin Pojoranu a venit, marți, la Senat, pentru a le inmana senatorilor peste 100.000 de semnaturi ale cetațenilor care vor demisia ministrului de Externe. Acesta le-a cerut senatorilor care intrau in plen sa semneze petiția, informeaza MEDIAFAX. „E vorba de o petiție inițiata pe 26 mai, pe la ora 15:00. Am inițiat petiția frustrat fiind de faptul ca nu puteam sa fac nimic cand ii vedeam pe prietenii mei din afara cum stau ore in șir la coada la vot. S-au strans 124.000 de semnaturi și am venit astazi in Parlament sa ii aratam domnului ministru.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

