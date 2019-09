Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au fost retinute, sambata dupa-amiaza, in orasul francez Nantes, in urma confruntarilor dintre protestatari si agenti de politie in cursul unui nou miting al miscarii "Vestele galbene", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, conform Mediafax.Mii de persoane s-au adunat…

- Najila Trindade risca sa fie condamnata la inchisoare dupa ce l-a acuzat pe Neymar de viol. Femeia care l-a acuzat pe Neymar de viol poate fi condamnata la inchisoare. Asa a cerut fiul presedintelui brazilian, Eduardo Bolsonaro.

- Anchetatorii au gasit, la percheziițiile facute la domiciliul lui Gheorghe Dinca, suspectul din Caracal banuit ca ar fi ucis-o pe tanara Alexandra Maceanu, un butoi metalic cu cenușa in care, prin cernere, au fost descoperite mai multe fragmente de oase calcinate și 21 bucați

- FOTO – Arhiva Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Cluj – Compartimentul Urmariri, in colaborare cu Serviciul Cazier Judiciar, au depistat si retinut marți, 9 iulie, in jurul orei 09:30, un barbat in varsta de 42 de ani, din Camerun. Pe numele barbatului, autoritatile judiciare din Franta…

- FOTO – Arhiva Politistii Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii au depistat si retinut miercuri, 10 iulie, un barbat in varsta de 41 de ani, din comuna Luna, judetul Cluj. Pe numele barbatului, autoritatile judiciare din Franta au emis un mandat european de arestare, in cursul lunii iulie, acesta fiind…