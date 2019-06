Initiativa inedita, sustinuta de diplomati, universitari, politicieni si antreprenori: Romania europeana trebuie aparata acum Interviu Optiunea Romania Europeana, definita ca o optiune intelectuala, educationala, culturala si politica deopotriva, trebuie aparata si promovata continuu, zi de zi, si asta acum, pana nu este prea tarziu, spune Valentin Naumescu, presedintele Asociatiei nationale "Initiativa pentru Cultura Democratica Europeana", lansata vineri, la Cluj Napoca.



Diplomati, universitari, tineri politicieni si antreprenori au decis, in premiera, sa isi uneasca eforturile pentru a proteja Romania impotriva demersurilor populiste si antidemocratice care ar putea sa o indeparteze de familia sa europeana, asa cum… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi sarbatorim una dintre cele mai indragite activitați din sezonul cald: picnicul. Cu aceasta ocazie, foodpanda.ro, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, iți propune zece preparate culinare din diferite bucatarii ale lumii pe care sa le incerci la urmatoarea ta ieșire la picnic. …

- Celelalte birouri Endava din Romania sunt situate in Cluj-Napoca, Iasi, Bucuresti, Pitesti si Targu-Mures. „Argumentele care au stat la baza deschiderii celor doua centre in Timisoara si Brasov sunt legate de dimensiunea si calitatea comunitatii software din cele doua orase, existenta unor facultati…

- Endava anunța deschiderea a doua noi birouri la Timișoara și Brașov. Odata cu acestea, compania ajunge la șapte centre de dezvoltare software in Romania, dupa cele din Cluj-Napoca, Iași, București, Pitești și Targu-Mureș. Endava avea la finele lunii martie 2019 peste 2790 de angajați in sediile sale…

- DEVE PRODEXIM este o firma producatoare de vopsele si lacuri și printre puținele cu capital autohton. Situata pe locul 1 in topul firmelor din zona de vest si locul 15 pe tara in domeniul productiei de vopsele lavabile, tencuieli si produse decorative speciale, DEVE Prodexim ofera o gama larga…

- "Ritmul de melc in a curata automobilele diesel din Europa este inacceptabil. Industria a avut patru ani de la scandalul diesel, dar nu si-a indeplinit angajamentele de a repara automobilele manipulate. Este timpul ca guvernele sa faca rechemari obligatorii in intreaga Uniune Europeana. Acest lucru…

- Emisiunea de marci postale ''Romania-Vatican 2019. Vizita Apostolica a Papei Francisc in Romania'' va fi introdusa in circulatie, incepand de vineri, in magazinele Romfilatelia. Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES, emisiunea de marci postale, realizata in…

- Operatorul de telefonie mobila Orange are mari probleme la aceasta ora. Rețelele de date și voce nu funcționeaza in mai multe localitați din țara. Totul a inceput in jurul orei 15.00 Serviciile nu sunt disponibile in Capitala, Satu Mare, Baia Mare, Arad, Galați, Deva, Cluj, Iași, Brașov sau Timișoara.…