- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru infiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor in infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia in acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz Morawiecki, potrivit…

- Ungaria si Polonia resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor in statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea avuta miercuri, la Budapesta, cu omologul sau polonez Mateusz Morawiecki, transmite Agerpres. „Politica Uniunii Europene…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, va prelua in premiera, incepand de astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Bulgaria – care a intrat in Uniunea Europeana in 2007 – aspira sa arunce punti intre Estul si…

- Economia Ungariei poate functiona si fara fonduri UE deoarece motorul economic nu sunt banii europeni ci muncitorii maghiari, a declarat premierul maghiar Viktor Orban la un post de radio national, potrivit index.hu. Orban a spus, de asemenea, ca la cel mai recent summit UE de la Bruxelles…

- Polonia are un aliat in UE, dupa ce Comisia Europeana a activat Articolul 7 impotriva Varșoviei, ca urmare a temerilor privind statul de drept. Budapesta a anunțat ca se opune adoptarii de sanctiuni contra Varsoviei, relateaza Reuters. Premierul ungar Viktor Orban a avertizat vineri ca o Polonie puternica…

- Comisia Europeana ar putea sa declanseze miercuri, dupa luni de avertismente, o procedura fara precedent impotriva Guvernului polonez, care a ramas surd la cererile acesteia vizand modificarea reformelor ei judiciare controversate, relateaza AFP. Varsovia este convinsa ca Bruxellesul se va multumi sa…

- Comisia Europeana analizeaza impunerea de masuri disciplinare impotriva Poloniei din cauza unei controversate reforme a justitiei, luand in calcul initierea unui proces care ar duce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei in cadrul UE, informeaza agentia Reuters. Executivul Uniunii…

- Alianta isi propune, printre altele, reprezentarea in mod unitar a intereselor mediilor de afaceri din cele patru tari in raport cu institutiile de la Bruxelles, a informat, miercuri, Uniunea Nationala a Patronatului Roman (UNPR). Potrivit unui comunicat al UNPR, sediul celei mai mari confederatii…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1040 legi adoptate intre 1 august 2016 – 1 august 2017 in șase țari din Europa Centrala și de Est (ECE). Clasamentul se menține neschimbat fața…

- Dezbaterea a durat timp de mai bine de doua ore in cadrul unui dineu cu usile inchise la care au luat parte liderii tarilor membre UE si care nu a facut obiectul unor concluzii scrise, la finalul primei zile a summitului de la Bruxelles."Punctele de vedere ale unora si ale altora nu s-au…

- Tarile din Grupul de la Visegrad (V4) - Ungaria, Cehia, Slovacia si Polonia - sprijina extinderea Uniunii Europene catre statele din Balcanii de Vest si eforturile pentru consolidarea politicii externe si de securitate comune a blocului comunitar, a afirmat joi presedintele comisiei parlamentare…

- Fosta sefa a UPC Romania, Severina Pascu, in prezent managing director al operatiunilor din Europa Centrala si de Est (CEE) ale Liberty Global, unul dintre cele mai mari grupuri de comunicatii prin cablu din lume, va conduce toate activitatile diviziei Consumer din Elvetia si Austria, pastrand responsabilitatea…

- Mateusz Morawiecki a fost investit luni in functia de prim-ministru al Poloniei, inlocuind-o pe Beata Szydlo, care a devenit vicepremier, transmite Reuters. Partidul Lege si Justitie (PiS, conservator), de guvernamant, a luat decizia inlocuirii dnei Szydlo saptamana trecuta, in incercarea de a imbunatati…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, luni, la Budapesta, la reuniunea Visegrad (Ungaria, Polonia, Republica Ceha, Slovacia) cu Bulgaria, Croatia, Grecia, Romania, Slovenia si Serbia, context in care a aratat ca, pentru tara…

- Cooperarea China-CEEC (sau cooperarea „16+1“) este o noua platforma de colaborare creata in 2012 de China si 16 tari din Europa Centrala si de Est - Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia,…

- Cei peste 500 de milioane de locuitori ai Uniunii Europene sunt, fara nicio indoiala, cel mai bine guvernati oameni de pe planeta, beneficiind de competenta si permanenta conducere a unei tehnocratii dispusa in mai multe straturi: pe langa Comisia Europeana, Parlamentul European, Banca Centrala Europeana,…

- Prin MCV, adica prin mecanismul de control si verificare, Justitia a fost mereu in prim planul atentiei opiniei publice. An dupa an raportul Comisiei Europene a fost interpretat diferit de putere si opozitie. Cand un partid se afla la guvernare vedea raportul ca pozitiv, pentru ca odata intrat in opozitie…

- Compania petroliera MOL a primit un rating de credit pe termen lung BBB-, din categoria recomandata investitiilor, cu perspectiva stabila, din partea agentiei Standard and Poor’s (S&P), informeaza compania. Agentia de evaluare financiara S&P a ajuns la concluzia ca imbunatatirea ratingului…

- Volodimir Kopceak, directorul adjunct al Centrului pentru Armata, Conversie și Studii de Dezarmare din Kiev, a declarat într-un interviu pentru moldnova.eu ca Rusia își poate retrage armatele din Donbas și Transnistria doar urmare a unor schimbari ireversibile în…

- Guvernul ungar a anuntat miercuri ca a eliberat in sapte ani un milion de pasapoarte membrilor diasporei maghiare stabilite in strainatate, in special in tarile limitrofe, in baza unei legi controversate asupra dublei cetatenii adoptate la initiativa premierului Viktor Orban, relateaza AFP.Consecinta…

- Vladimir Ardaev, comentator la „RIA Novosti” Inca primavara trecuta Grupul de la Vișegrad, din care face parte Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria, a inițiat un scandal din cauza ”standardelor duble” in producerea alimentelor pentru țarile Europei de Vest și a celei de Est. Cele patru țari au declarat…

- In urma cu o luna, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, a participat la Budapesta, la reuniunea ministeriala a Grupului de la Visegrad. Imediat dupa acest eveniment au aparut speculatii cu privire la dorinta Romaniei de alaturare la celor patru tari - Ungaria, Polonia, Cehia,…

- Romania si Germania (25,7%) se numara printre statele din UE in care industria a avut cea mai mare cota din valoarea adaugata bruta (VAB), in 2016, alaturi de Irlanda (36,6%), Cehia (32,1%), Slovenia (27,1%), Slovacia (26,9%), Ungaria (26,8%) si Polonia (26,5%), potrivit unui raport al Eurostat.

- Cehia trebuie sa gaseasca alti aliati europeni decat partenerii din grupul Visegrad (Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia), in special pentru a lupta impotriva imigratiei ilegale, a declarat miliardarul Andrej Babis, dupa victoria partidului sau la alegerile legislative. Andrej Babis, al carui partid ANO…

- Premierul ungar, Viktor Orban, a afirmat vineri la Bruxelles ca Parlamentul European a început sa implementeze „Planul Soros'' privind imigrația, întrucât Comisia pentru libertați civile, cetațenie și afaceri interne (LIBE) a PE a adoptat un raport privind amendarea…

- Liderii celor patru state ale Grupului de la Vișegrad (Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria) au participat miercuri seara la o cina impreuna cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la invitația acestuia din urma, care a incercat astfel sa atenueze disensiunile dintre aceste țari și…

- Marian Janusek, fost ministru al construcțiilor, și succesorul sau Igor Stefanov, amandoi membri ai Partidului Național Slovac (SNS, dreapta naționalista), sunt politicienii slovaci cu funcțiile cele mai inalte care au fost primit condamnari la inchisoare. Pe langa aceste pedepse, ei mai trebuie…

- Politicienii romani vor sa arate ca pot fi si ei ca baietii rai in UE, cei din Grupul de la Visegrad, vor sa mai arate Comisiei Europene pisica atunci cand presiunea in privinta justitiei este prea mare, insa Romania nu este apta, nici economic, nici politic pentru un joc pe cont propriu. Deci ceea…

- Liderii Grupului de la Visegrad (V4 - Cehia, Ungaria, Polonia si Slovacia) au salutat cu prudenta propunerile Uniunii Europene privind rezolvarea temerilor lor referitoare la standardele duble ale calitatii produselor vandute de unele companii in est, fata de cele din vest, transmit AP si Reuters, citate…

- Liderii Grupului de la Vișegrad (V4 - Cehia, Ungaria, Polonia și Slovacia) au salutat cu prudența propunerile Uniunii Europene privind rezolvarea temerilor lor referitoare la standardele duble ale calitații produselor vandute de unele companii in est, fața de cele din vest, transmit AP și Reuters.…

- Discriminarea deliberata a consumatorilor de alimente din Europa Centrala si de Est (CEE) este inacceptabila, a afirmat, vineri, premierul polonez Beata Szydlo, la summitul Grupului de la Visegrad (V4 - Cehia, Ungaria, Polonia si Slovacia).

- Accelerarea integrarii europene și euroatlantice a regiunii Balcanilor Occidentali ar fi in interesul intregii Europe, atat in ceea ce privește securitatea, cat și din punct de vedere economic, a declarat miercuri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto dupa o reuniune a Grupului de la Vișegrad…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a participat luni, la Varșovia, la reuniunea șefilor diplomațiilor din statele București 9 (B9) - Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia - cadru in care a fost adoptata o declarație comuna, informeaza un comunicat…