''Guvernul a sustinut constant ca iesirea din UE este vointa poporului. Noi trebuie sa punem capat acestei afirmatii prin a demonstra puterea sprijinului public acum pentru ramanerea in Uniunea Europeana'', se arata in textul unei petitii online. Cel puțin 700.000 de persoane au semnat petitia de pe website-ul parlamentului britanic, in care solicita guvernului de la Londra sa revoce notificarea oficiala privind intentia de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite joi Reuters.

Atragand mii semnaturi in fiecare minut, petitia a fost lansata la cateva ore dupa interventia…